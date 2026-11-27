Депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець. Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець заявив у п'ятницю, 27 листопада, що колишній депутат Денис Комарницький продовжує впливати на управління Києвом. За його словами, попри операцію "Чисте місто", вплив Комарницького збільшився.

Про це Дмитро Білоцерковець заявив під час засідання Київради, передає Новини.LIVE.

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Білоцерковець закликав Кличка усунути вплив Комарницького

Дмитро Білоцерковець звернувся до мера столиці Віталія Кличка із закликом припинити вплив Дениса Комарницького на місто. За його словами, попри резонансну справу "Чисте місто" його вплив лише посилився.

"Виходячи зі справедливої операції "Чисте місто", його вплив не те що не впав, а навіть збільшився", — сказав Білоцерковець.

За словами депутата, Комарницький продовжує разом із заступником голови КМДА Петром Поворозником контролювати міський бюджет.

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"Зараз він [вплив — ред.] переїхав з епіцентра до Відня. До телефону Комарницького та ресторану "Плахута", куди приїжджають представники політичних сил для того, щоб вести з ним перемовини. Він і далі продовжує з Поворозником контролювати міський бюджет. Він і далі хоче повернути корупцію в землю. І всі в цьому залі про це знають. Він разом з Поворозником не тільки цим займається", — заявив депутат.

Ми писали, що за даними слідства у справі "Чисте місто", Денис Комарницький намагався незаконно привласнити будівлі в Києві та був причетний до так званих "туалетних схем". Наразі він перебуває у Відні. Потенційні збитки територіальній громаді міста оцінюють у понад 19,5 млн гривень.

Новини.LIVE інформували, що прокурор САП Олексій Колотило прокоментував рішення суду від п’ятниці, 27 листопада, яким задовольнили п’ять клопотань захисту про зменшення застав обвинуваченим у справі "Чисте місто". За його словами, "це було очікуваним рішенням".