Судове засідання ВАКС у справі "Чисте місто". Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд 27 листопада частково задовольнив п’ять клопотань сторони захисту щодо зменшення застав обвинуваченим у справі "Чисте місто". Зокрема, для депутатки Київради Олени Марченко розмір застави знизили з 26,9 млн до 26,4 млн гривень. Іншим фігурантам її зменшили на співмірні суми.

Про це розповів прокурор САП Олексій Колотило в коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Що прокурор САП сказав про рішення ВАКС

За словами Олексія Колотила, таке рішення суду було очікуваним:

"Це досить звичайна практика, враховуючи, що досудове розслідування закінчено, а обвинувальний акт перебуває на розгляді суду. Тому, в принципі, очікуване рішення, що розміри застав, які забезпечували належну процесуальну поведінку, дещо зменшено".

Водночас прокурор наголосив, що до обвинувачених у цій справі застосували значні запобіжні заходи. За його словами, у всіх випадках суд визнав обставини винятковими, тому розміри застав перевищували суми, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом.

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У САП сподіваються, що ці кошти й надалі забезпечуватимуть належну процесуальну поведінку обвинувачених.

Наступні судові засідання у справі призначили на 11 грудня о 09:00 та 22 грудня о 14:00.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними слідства, Денис Комарницький очолював групу, яка намагалася незаконно отримати у власність земельні ділянки в Києві загальною вартістю понад 70 млн гривень. Для цього учасники схеми реєстрували на підставних осіб право власності на розташовані там споруди, а згодом домагалися передачі землі без аукціону під приводом обслуговування цих об’єктів.

Раніше ми писали, що учасники злочинної групи могли впливати на ухвалення рішень щодо розподілу земельних ділянок і бюджетних коштів у Києві, а також на кадрові призначення та звільнення посадовців. Серед обвинувачених у справі — колишні заступники голови КМВА Віталія Кличка Петро Оленич та Олександр Спасибко.