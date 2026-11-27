Депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец. Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец заявил в пятницу, 27 ноября, что бывший депутат Денис Комарницкий продолжает оказывать влияние на управление Киевом. По его словам, несмотря на операцию "Чистый город", влияние Комарницкого усилилось.

Об этом Дмитрий Белоцерковец заявил во время заседания Киевсовета, передает Новини.LIVE.

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Белоцерковец призвал Кличко устранить влияние Комарницкого

Дмитрий Белоцерковец обратился к мэру столицы Виталию Кличко с призывом положить конец влиянию Дениса Комарницкого на город. По его словам, несмотря на резонансное дело "Чистый город", его влияние только усилилось.

"Исходя из справедливой операции "Чистый город", его влияние не то что не уменьшилось, а даже увеличилось", — сказал Белоцерковец.

По словам депутата, Комарницкий продолжает вместе с заместителем председателя КГГА Петром Поворозником контролировать городской бюджет.

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"Сейчас оно [влияние — ред.] переехало из эпицентра в Вену, к телефону Комарницкого и ресторану "Плахута", куда приезжают представители политических сил для того, чтобы вести с ним переговоры. Он и дальше продолжает вместе с Поворозником контролировать городской бюджет. Он и дальше хочет вернуть коррупцию в землю. И все в этом зале об этом знают. Он вместе с Поворозником занимается не только этим", — заявил депутат.

Мы писали, что, по данным следствия по делу "Чистый город", Денис Комарницкий пытался незаконно присвоить здания в Киеве и был причастен к так называемым "туалетным схемам". Сейчас он находится в Вене. Потенциальный ущерб для территориальной громады города оценивается в более чем 19,5 млн гривен.

Новини.LIVE сообщали, что прокурор САП Алексей Колотило прокомментировал решение суда от пятницы, 27 ноября, которым были удовлетворены пять ходатайств защиты об уменьшении залогов обвиняемым по делу "Чистый город". По его словам, "это было ожидаемое решение".