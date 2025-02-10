Андрей Билоус отстранен от работы в Молодом театре

Художественный руководитель "Молодого театра" Андрей Билоус. Фото: Facebook

Режиссера Андрея Билоуса отстранят от должности директора — художественного руководителя Молодого театра на время расследования. Его обвиняют в сексуальных домогательствах и давлении на студентов.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) в понедельник, 10 февраля.

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Отстранение Андрея Билоуса от должности

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко объяснила, что главная цель отстранения Билоуса — обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела о неэтичном поведении, сохранить стабильную работу театра и создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта.

"Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей", — считает чиновница.

По ее словам, 10 февраля в помещении КГГА состоялась встреча с инициативной группой, где обсудили дальнейшие шаги.

"Городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы. Культура — это не только пространство для творчества, но и мощное средство реабилитации и исцеления, которое должно вдохновлять, поддерживать и объединять. Она точно не должна наносить людям психологические или физические травмы", — подчеркнула Старостенко.

Кроме того, она сообщила, что для всестороннего анализа ситуации в театре создадут соответствующую комиссию, которая при необходимости будет принимать надлежащие меры реагирования.

Что предшествовало

Напомним, в январе Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Одна из студенток поделилась рассказом в сети.

Через несколько дней режиссера отстранили от преподавания в вузе. Кроме того, администрация университета приняла решение установить камеры видеонаблюдения, а общение преподавателей со студентами будет запрещено за пределами групповых чатов.

Уже 10 февраля полиция сообщила, что открыла производство по домогательствам Билоуса.

В тот же день активисты провели митинг в Киеве против домогательств и давления в театрах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Билоуса.