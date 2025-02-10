Андрей Билоус отстранен от работы в Молодом театре

Билоуса отстранят от должности директора Молодого театра
Режиссера Андрея Билоуса отстранят от должности директора — художественного руководителя Молодого театра на время расследования. Его обвиняют в сексуальных домогательствах и давлении на студентов.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) в понедельник, 10 февраля.
Отстранение Андрея Билоуса от должности
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко объяснила, что главная цель отстранения Билоуса — обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение обстоятельств дела о неэтичном поведении, сохранить стабильную работу театра и создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта.
"Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей", — считает чиновница.
По ее словам, 10 февраля в помещении КГГА состоялась встреча с инициативной группой, где обсудили дальнейшие шаги.
"Городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в учреждениях культуры недопустимы. Культура — это не только пространство для творчества, но и мощное средство реабилитации и исцеления, которое должно вдохновлять, поддерживать и объединять. Она точно не должна наносить людям психологические или физические травмы", — подчеркнула Старостенко.
Кроме того, она сообщила, что для всестороннего анализа ситуации в театре создадут соответствующую комиссию, которая при необходимости будет принимать надлежащие меры реагирования.
Что предшествовало
Напомним, в январе Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Одна из студенток поделилась рассказом в сети.
Через несколько дней режиссера отстранили от преподавания в вузе. Кроме того, администрация университета приняла решение установить камеры видеонаблюдения, а общение преподавателей со студентами будет запрещено за пределами групповых чатов.
Уже 10 февраля полиция сообщила, что открыла производство по домогательствам Билоуса.
В тот же день активисты провели митинг в Киеве против домогательств и давления в театрах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Билоуса.
Читайте Новини.LIVE!