Більша частина ракет РФ під час обстрілу Києва летіли на обʼєкти ГУР, — ЗМІ

Наслідки ракетного обстрілу Києва 21 березня. Фото: Новини.LIVE

Росіяни здійснили масований обстріл Києва вночі в четвер, 21 березня. В Головному управлінні розвідки України заявили, що російські ракети були спрямовані на їх об'єкти. При цьому всі повітряні цілі вдалося збити.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власні джерела в ГУР.

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Представники ГУР вказали, що за їх даними, ворожі ракети були спрямовані саме по об'єктах української розвідки. Однак сили ППО зіпсували плани противника, збивши 30 ракет над Києвом.

"Більшість ракет, якими вдарили по Києву 21 березня, були спрямовані на об’єкти ГУР. Їм не вдалося досягти цілі, усі були збиті", — вказало джерело видання.

Нагадаємо, 21 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та дитячий садок, поранення дістали місцеві мешканці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці зросла кількість постраждалих через російські обстріли.

Під прицілом ворога опинилося і Гатне, що на Київщині. Через ворожу атаку у селі зазнали ушкоджень житлові будинки. Місцева мешканка розповіла Новини.LIVE, як їй вдалося вижити та врятувати свого чоловіка з-під завалів.

Також ми писали, що загалом цієї ночі силам ППО вдалося збити усі 31 повітряну ціль.