Большинство ракет РФ во время обстрела Киева летели на объекты ГУР, — СМИ

Последствия ракетных обстрелов Киева 21 марта. Фото: Новини.LIVE

Россияне совершили массированный обстрел Киева ночью в четверг, 21 марта. В Главном управлении разведки Украины заявили, что российские ракеты были направлены на их объекты. При этом все воздушные цели удалось сбить.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники в ГУР.

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Представители ГУР указали, что по их данным, вражеские ракеты были направлены именно по объектам украинской разведки. Однако силы ПВО испортили планы противника, сбив 30 ракет над Киевом.

"Большинство ракет, которыми ударили по Киеву 21 марта, были направлены на объекты ГУР. Им не удалось достичь цели, все были сбиты", — указал источник.

Напомним, 21 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела повреждены жилые дома и детский сад, ранения получили местные жители. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице возросло количество пострадавших из-за российских обстрелов.

Под прицелом врага оказалось и Гатное Киевской области. Из-за вражеской атаки в селе получили повреждения жилые дома. Местная жительница рассказала Новини.LIVE, как ей удалось выжить и спасти своего мужа из-под завалов.

Также мы писали, что всего этой ночью силам ПВО удалось сбить все 31 воздушную цель.