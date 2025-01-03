Скандал навколо "Гостинного двору" в Києві - держава зазнала збитків

Гостинний двір у Києві. Фото: kyivpastfuture.com.ua

Гостинний двір у Києві раніше визнали пам'яткою архітектури національного значення. Через незаконні дії влади під тиском цей комплекс залишається занедбаними, а держава вже втратила значну суму коштів.

Про це розповів засновник KAN Development Ігор Ніконов в інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук.

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Збитки на Гостинному дворі

За словами Ніконова, люди, які відстоювали право на історичну місцину Гостинного двору — це люди зі стійкою репутацією. Велика кількість активістів дійсно вірить в те, що вони роблять гарну справу та рятують якісь пам'ятки, залишаючи нащадкам історичну цінність.

На його думку, Гостинний двір міг би стати частиною культурного маршруту історичного центру Києва. Але об'єкт досі залишається занедбаний, що призвело до втрати 2,5 мільярдів гривень ПДВ.

"Це не пам'ятка, це новобудова, яка зведена у 1981 році. За 10 років результат цієї діяльності (активістів. — Ред) будівля стоїть розібрана, 2,5 мільярдів гривень недоотримано ПДВ державою, 2000 працівників не знайшли роботу. А головне, що Поділ в центрі столиці — мертвий", — сказав він.

Водночас Ніконов наголосив, що для вирішення цього питання владі необхідно розбудовувати довіру та вести діалог із суспільством. А протести активістів — це реакція на занедбаність і невизначеність.

Він вважає, що ключовим для Києва має стати баланс між збереженням історичної спадщини, потребами громади та сучасними рішеннями. Не можна допускати, аби в центрі столиці найбільшої країни Європи десятиріччями стояли занедбані будівлі.

Зазначимо, що скандал навколо "Гостинного двору" в Києві пов'язаний із тривалою суперечкою щодо її реставрації та використання. Об'єкт на Подолі зазнав руйнувань через бездіяльність та спірні рішення влади, зокрема передачу об'єкта у приватні руки для перебудови.

Громадські активісти, історики та місцеві мешканці виступають за збереження історичного вигляду та перетворення будівлі на культурний центр, проте конфлікт інтересів затягує розв'язування питання.

Нагадаємо, у Пущі-Водиці замість реконструкції бази відпочинку будували котеджі. Міська прокуратура Києва довела у суді наявність підстав для розірвання договору оренди землі.

Крім того, Господарський суд Київської області задовольнив позов Київської обласної прокуратури щодо повернення у комунальну власність земельної ділянки площею понад 1,7 га.