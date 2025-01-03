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Битва за Гостиный двор — эксперт назвал, какие потери понес Киев

3 января 2025 06:19
Евгения Брюховецкая - редактор
Скандал вокруг "Гостиного двора" в Киеве - государство понесло убытки
Гостиный двор в Киеве. Фото: kyivpastfuture.com.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

Гостиный двор в Киеве ранее признали памятником архитектуры национального значения. Из-за незаконных действий властей под давлением этот комплекс остается заброшенными, а государство уже потеряло значительную сумму средств.

Об этом рассказал основатель KAN Development Игорь Никонов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

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Убытки на Гостином дворе

По словам Никонова, люди, которые отстаивали право на историческое место Гостиного двора — это люди с устойчивой репутацией. Большое количество активистов действительно верит в то, что они делают хорошее дело и спасают какие-то памятники, оставляя потомкам историческую ценность.

По его мнению, Гостиный двор мог бы стать частью культурного маршрута исторического центра Киева. Но объект до сих пор остается заброшенным, что привело к потере 2,5 миллиарда гривен НДС.

"Это не памятник, это новостройка, которая возведена в 1981 году. За 10 лет результат этой деятельности (активистов. — Ред) — здание стоит разобрано, 2,5 миллиарда гривен недополучено НДС государством, 2000 работников не нашли работу. А главное, что Подол в центре столицы — мертв", — сказал он.

В то же время Никонов отметил, что для решения этого вопроса власти необходимо развивать доверие и вести диалог с обществом. А протесты активистов — это реакция на запущенность и неопределенность.

Он считает, что ключевым для Киева должен стать баланс между сохранением исторического наследия, потребностями общества и современными решениями. Нельзя допускать, чтобы в центре столицы крупнейшей страны Европы десятилетиями стояли заброшенные здания.

Отметим, что скандал вокруг "Гостиного двора" в Киеве связан с длительным спором относительно его реставрации и использования. Объект на Подоле подвергся разрушениям из-за бездействия и спорных решений властей, в частности передачу объекта в частные руки для перестройки.

Общественные активисты, историки и местные жители выступают за сохранение исторического облика и превращение здания в культурный центр, однако конфликт интересов затягивает решение вопроса.

Напомним, в Пуще-Водице вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджи. Городская прокуратура Киева доказала в суде наличие оснований для расторжения договора аренды земли.

Кроме того, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Киевской областной прокуратуры о возвращении в коммунальную собственность земельного участка площадью более 1,7 га.

Киев памятник архитектуры Гостиный двор достопримечательности активисты

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