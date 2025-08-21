Відео
Головна Київ Бюджет Києва втратив понад 100 млн грн через махінації чиновників

Бюджет Києва втратив понад 100 млн грн через махінації чиновників

Дата публікації: 21 серпня 2025 14:32
У Києві викрили розтрату понад 100 млн грн на будівництві берегоукріплень
Слідчі дії поліції. Фото: Нацполіція України

Слідчі Національної поліції спільно зі Службою безпеки України викрили масштабну схему розтрати коштів бюджету Києва, внаслідок якої столиця зазнала збитків на понад 103 мільйони гривень. Йдеться про фінансування будівництва берегоукріплювальних споруд і зони відпочинку у Дніпровському районі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Читайте також:

У Києві витратили кошти з бюджету під виглядом витрат на будівництво

У поліції зазначили, що це будівництво в Києві мало здійснюватися коштом приватного забудовника, однак за рішенням посадовців воно було оплачено з міського бюджету.

null
Об'єкт, який чиновники будували коштом Києва. Фото: Нацполіція України

"Керівництво підприємства домоглося включення цього будівництва до "Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки", хоча воно не мало виробничої чи господарської необхідності та суперечило затвердженим планам розвитку міста. Проєкт просували з численними порушеннями процедур і вимог законодавства", — йдеться у повідомленні. 

Посадовці самовільно перебрали на себе функції замовника будівництва. У 2019 році аудит КМДА підтвердив, що їхні дії призвели до фактичного покриття витрат сторонніх організацій коштом міста. Далі, у квітні 2020 року, один із керівників підписав додаткову угоду, якою збільшив фінансування ще на понад 21 мільйон гривень. Відтак сума збитків для столичного бюджету становить понад 103 мільйони гривень. 

null
Берегова лінія. Фото: Нацполіція України

У рамках розслідування правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів. Двом колишнім керівникам КП повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про запобіжні заходи підозрюваним, а також встановлюються інші особи, причетні до схеми. За чинним законодавством, підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у Києві триває розслідування сотень справ щодо незаконних оборудок із використанням комунальної землі.

Також нещодавно правоохоронці викрили посадовця РДА, який переплатив з бюджету значну суму коштів на ремонті укриття в школах.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
