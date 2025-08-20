Відео
У Києві посадовець РДА переплатив за ремонт укриття 1,8 млн грн

У Києві посадовець РДА переплатив за ремонт укриття 1,8 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 12:39
Крали на укриттях у школах — у Києві посадовця Шевченківської РДА підозрюють у махінаціях
Робота слідства. Фото: Київська міська прокуратура

Київські ювенальні прокурори повідомили про підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА у службовій недбалості, що призвела до переплат за ремонти укриттів у дитсадках і школах району. Попередньо йдеться про понад 1,8 млн гривень бюджетних коштів, переплату зафіксовано за договорами 2022–2023 років.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Що інкримінують колишньому посадовцю 

Слідство встановило, що між управлінням освіти Шевченківської РДА та приватним підрядником у 2022–2023 роках укладалися договори на ремонт захисних споруд у закладах освіти району. За версією прокурорів, посадовець не забезпечив належної перевірки обсягів і вартості робіт, що спричинило суттєві переплати.

У Києві посадовець РДА переплатив за ремонт укриття 1,8 млн грн - фото 1
Допис Київської міської прокуратурі у Telegram. Фото: скріншот

"Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА", — зазначили у Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що лише за одним об’єктом переплата склала майже 1,5 млн гривень, а за іншим договірні суми були завищені більш як на 325 тис. гривень — загалом понад 1,8 млн. Дії фігуранта кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України; тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин та причетних осіб.

Нагадаємо, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру посадовцю управління освіти та генеральному директору приватного підприємства. Вони можуть бути причетні до заволодіння бюджетними коштами на суму понад 400 тис. гривень.

Раніше ми також інформували, що підозри оголошено чотирьом підприємцям і начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної адміністрації у Києві. Провадження стосується закупівлі генераторів для шкільних укриттів за завищеними цінами.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
