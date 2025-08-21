В Киеве разоблачили растрату более 100 млн грн на строительстве берегоукреплений

Бюджет Киева потерял более 100 млн грн из-за махинаций чиновников
Следователи Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную схему растраты средств бюджета Киева, в результате которой столица понесла убытки более чем на 103 миллиона гривен. Речь идет о финансировании строительства берегоукрепительных сооружений и зоны отдыха в Днепровском районе.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
В Киеве потратили средства из бюджета под видом трат на строительство
В полиции отметили, что данное строительство в Киеве должно было осуществляться за счет частного застройщика, однако по решению чиновников оно было оплачено из городского бюджета.
"Руководство предприятия добилось включения этого строительства в "Программу экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы", хотя оно не имело производственной или хозяйственной необходимости и противоречило утвержденным планам развития города. Проект продвигали с многочисленными нарушениями процедур и требований законодательства", — говорится в сообщении.
Чиновники самовольно взяли на себя функции заказчика строительства. В 2019 году аудит КГГА подтвердил, что их действия привели к фактическому покрытию расходов сторонних организаций за счет города. Далее, в апреле 2020 года, один из руководителей подписал дополнительное соглашение, которым увеличил финансирование еще более чем на 21 миллион гривен. Поэтому сумма убытков для столичного бюджета составляет более 103 миллиона гривен.
В рамках расследования правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Двум бывшим руководителям КП сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о мерах пресечения подозреваемым, а также устанавливаются другие лица, причастные к схеме. По действующему законодательству, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, в Киеве продолжается расследование сотен дел о незаконных сделках с использованием коммунальной земли.
Также недавно правоохранители разоблачили чиновника РГА, который переплатил из бюджета значительную сумму средств на ремонте укрытия в школах.
Читайте Новини.LIVE!