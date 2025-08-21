В Киеве разоблачили растрату более 100 млн грн на строительстве берегоукреплений

Следственные действия полиции. Фото: Нацполиция Украины

Следователи Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную схему растраты средств бюджета Киева, в результате которой столица понесла убытки более чем на 103 миллиона гривен. Речь идет о финансировании строительства берегоукрепительных сооружений и зоны отдыха в Днепровском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В полиции отметили, что данное строительство в Киеве должно было осуществляться за счет частного застройщика, однако по решению чиновников оно было оплачено из городского бюджета.

Объект, который чиновники строили за счет Киева. Фото: Нацполиция Украины

"Руководство предприятия добилось включения этого строительства в "Программу экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы", хотя оно не имело производственной или хозяйственной необходимости и противоречило утвержденным планам развития города. Проект продвигали с многочисленными нарушениями процедур и требований законодательства", — говорится в сообщении.

Чиновники самовольно взяли на себя функции заказчика строительства. В 2019 году аудит КГГА подтвердил, что их действия привели к фактическому покрытию расходов сторонних организаций за счет города. Далее, в апреле 2020 года, один из руководителей подписал дополнительное соглашение, которым увеличил финансирование еще более чем на 21 миллион гривен. Поэтому сумма убытков для столичного бюджета составляет более 103 миллиона гривен.

Береговая линия. Фото: Нацполиция Украины

В рамках расследования правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. Двум бывшим руководителям КП сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о мерах пресечения подозреваемым, а также устанавливаются другие лица, причастные к схеме. По действующему законодательству, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, в Киеве продолжается расследование сотен дел о незаконных сделках с использованием коммунальной земли.

Также недавно правоохранители разоблачили чиновника РГА, который переплатил из бюджета значительную сумму средств на ремонте укрытия в школах.