Нардеп пояснив, в якому випадку киян можуть евакуювати

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак заявив, що Київ може зіткнутися з критичними наслідками у разі поширених відключень. Мережі цілих житлових кварталів можуть вибухнути.

Про це Кицак повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Ризики для Києва

Нардеп розповів, що сподівається – завтра, під час сесійного засідання Київської міської Ради, будуть прийняті якісь реальні рішення і виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків обстрілів та відключень. Він наголошує на необхідності убезпечення Києва в майбутньому, щоби бути готовими до таких наслідків.

Ці наслідки, зазначає нардеп: "можуть навіть і поглибитися в зв’язку з тим, що мережі цілих житлових кварталів або будинків можуть буквально один за одним повибухати, і це призведе до паралічу міста. Де-факто, залишиться один механізм — це евакуювати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля".

Кицак наголосив, що ця ситуація є новим викликом, з яким пов'язані нові потреби і нові задачі. І тут потрібна комунікація з людьми. Чи готова до цього влада, чи не готова – питання відкрите, підсумовує нардеп.

"Чи віддається в цьому напрямку комунікація, що можуть бути такі сценарії – ну, поки я такого не чув. Тобто є пункти обігріву, є де ти можеш підзарядити телефони, але щодо ймовірної евакуації, коли буде паралізовано повністю систему теплопостачання, бо вона буде виведена з ладу – ну, я поки не чув. Можливо, завтра будуть про це якраз говорити і передбачати на це конкретні ресурси", — додав він.

