Головна Київ Блекаут у Києві — нардеп пояснив, коли містян можуть евакуювати

Блекаут у Києві — нардеп пояснив, коли містян можуть евакуювати

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 00:05
Нардеп пояснив, в якому випадку киян можуть евакуювати
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак заявив, що Київ може зіткнутися з критичними наслідками у разі поширених відключень. Мережі цілих житлових кварталів можуть вибухнути.

Про це Кицак повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Ризики для Києва 

Нардеп розповів, що сподівається – завтра, під час сесійного засідання Київської міської Ради, будуть прийняті якісь реальні рішення і виділені конкретні кошти безпосередньо на подолання наслідків обстрілів та відключень. Він наголошує на необхідності убезпечення Києва в майбутньому, щоби бути готовими до таких наслідків.

Ці наслідки, зазначає нардеп: "можуть навіть і поглибитися в зв’язку з тим, що мережі цілих житлових кварталів або будинків можуть буквально один за одним повибухати, і це призведе до паралічу міста. Де-факто, залишиться один механізм — це евакуювати людей і повністю модернізовувати інфраструктуру з нуля".

Кицак наголосив, що ця ситуація є новим викликом, з яким пов'язані нові потреби і нові задачі. І тут потрібна комунікація з людьми. Чи готова до цього влада, чи не готова – питання відкрите, підсумовує нардеп. 

"Чи віддається в цьому напрямку комунікація, що можуть бути такі сценарії – ну, поки я такого не чув. Тобто є пункти обігріву, є де ти можеш підзарядити телефони, але щодо ймовірної евакуації, коли буде паралізовано повністю систему теплопостачання, бо вона буде виведена з ладу – ну, я поки не чув. Можливо, завтра будуть про це якраз говорити і передбачати на це конкретні ресурси", — додав він.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко розповів про роботу комунальників міста. Вони  відновлюють інфраструктуру, пошкоджену атаками росіян.  

Раніше ми також інформували, що нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що п'ять ракет РФ влучили у київську ТЕЦ-5. Теплоелектроцентраль отримала сильні пошкодження. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
