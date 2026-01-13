Кучеренко назвав наслідки влучання в ТЕЦ-5 для Києва

В ТЕЦ-5 влучили 5 ракет — Кучеренко назвав наслідки для Києва
Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко повідомив, що п'ять російських ракет влучили у київську ТЕЦ-5. Теплоелектроцентраль отримала значні пошкодження.
Про це Кучеренко повідомив виданню "Апостроф".
Що сталося з тепломережею
За словами нардепа, на ТЕС-5 відбулися такі значні пошкодження в результаті того, що п’ять ракет влучили в конкретні цілі — тобто ворог розумів, куди бити. Внаслідок влучання по критичним ділянкам, тепер дуже важко перезапустити подачу тепла по мережі.
"А від ТЕС-5, якщо ви знаєте географію Києва, йде теплотраса під мостом Патона, там прямо вона проривається, коли влітку там випробування йде. І далі частина йде на Печерськ, на Палацове піднімається, а частина йде туди на Голосіївську площу, на Либідську і далі аж до Теремків", — зазначив Кучеренко.
Нагадаємо, що премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила про відновлення водопостачання на Київщині. Також вона доручила забезпечити резервним живленням критичну інфраструктуру.
Раніше ми також інформували, що заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив: немає ніяких прогнозів щодо того, коли відновлять електроенергію у Києві. Міненерго зазначило, що причиною є атаки з боку Росії.
