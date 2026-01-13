Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В ТЕЦ-5 влучили 5 ракет — Кучеренко назвав наслідки для Києва

В ТЕЦ-5 влучили 5 ракет — Кучеренко назвав наслідки для Києва

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 21:17
Кучеренко назвав наслідки влучання в ТЕЦ-5 для Києва
Олексій Кучеренко. Фото: Кучеренко/Facebook

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко повідомив, що п'ять російських ракет влучили у київську ТЕЦ-5. Теплоелектроцентраль отримала значні пошкодження. 

Про це Кучеренко повідомив виданню "Апостроф".

Реклама
Читайте також:

Що сталося з тепломережею

За словами нардепа, на ТЕС-5 відбулися такі значні пошкодження в результаті того, що п’ять ракет влучили в конкретні цілі — тобто ворог розумів, куди бити. Внаслідок влучання по критичним ділянкам, тепер дуже важко перезапустити подачу тепла по мережі. 

"А від ТЕС-5, якщо ви знаєте географію Києва, йде теплотраса під мостом Патона, там прямо вона проривається, коли влітку там випробування йде. І далі частина йде на Печерськ, на Палацове піднімається, а частина йде туди на Голосіївську площу, на Либідську і далі аж до Теремків", — зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, що премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила про відновлення водопостачання на Київщині. Також вона доручила забезпечити резервним живленням критичну інфраструктуру.

Раніше ми також інформували, що заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив: немає ніяких прогнозів щодо того, коли відновлять електроенергію у Києві. Міненерго зазначило, що причиною є атаки з боку Росії. 

Київ тепломережа ТЕЦ теплопостачання ракетний удар
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації