Нардеп пояснив, в якому випадку киян можуть евакуювати

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак заявил, что Киев может столкнуться с критическими последствиями в случае распространенных отключений. Сети целых жилых кварталов могут взорваться

Об этом Кицак сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Риски для Киева

Нардеп рассказал, что надеется — завтра, во время сессионного заседания Киевского городского совета, будут приняты какие-то реальные решения и выделены конкретные средства непосредственно на преодоление последствий обстрелов и отключений. Он подчеркивает необходимость обеспечения безопасности Киева в будущем, чтобы быть готовыми к таким последствиям.

Эти последствия, отмечает нардеп: "могут даже и углубиться в связи с тем, что сети целых жилых кварталов или домов могут буквально один за другим взорваться, и это приведет к параличу города. Де-факто, останется один механизм — это эвакуировать людей и полностью модернизировать инфраструктуру с нуля".

Кицак отметил, что эта ситуация является новым вызовом, с которым связаны новые потребности и новые задачи. И здесь нужна коммуникация с людьми. Готова ли к этому власть или не готова - вопрос открытый, заключает нардеп.

"Отдается ли в этом направлении коммуникация, что могут быть такие сценарии — ну, пока я такого не слышал. То есть есть пункты обогрева, есть где ты можешь подзарядить телефоны, но относительно вероятной эвакуации, когда будет парализована полностью система теплоснабжения, потому что она будет выведена из строя — ну, я пока не слышал. Возможно, завтра будут об этом как раз говорить и предусматривать на это конкретные ресурсы", — добавил он.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о работе коммунальщиков города. Они восстанавливают инфраструктуру, поврежденную атаками россиян.

Ранее мы также информировали, что нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что пять ракет РФ попали в киевскую ТЭЦ-5. Теплоэлектроцентраль получила сильные повреждения.