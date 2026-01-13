Відновлення опалення у Києві - Кличко зробив заяву

Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишається без опалення
Мер Києва Віталій Кличко розповів про роботу столичних комунальників. Вони продовжують відновлювати інфраструктуру, пошкоджену атаками ворога.
Про це Кличко повідомив у Telegram у вівторок, 13 січня.
Відновлення опалення у Києві
"Працюють у холод, 24/7, під обстрілами і після них. Щоб якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян", — написав Кличко.
За словами мера, більшість будинків уже отримали теплопостачання, але майже 500 багатоповерхівок досі залишаються без тепла. Комунальники продовжують працювати, не зупиняючись навіть у найскладніших умовах.
Водночас залишається напруженою ситуація з електропостачанням у столиці. Енергетики також працюють над відновленням світла.
"Тільки спільними зусиллями, працюючи кожен на своєму місці й підтримуючи один одного, ми подолаємо найскладніші виклики", — підкреслив Віталій
Нагадаємо, що депутат Олексій Кучеренко розкрив деталі щодо пошкодження ТЕЦ-5 у Києві.
А до цього голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що наразі в столиці фактично відсутній точний облік стану систем опалення.
