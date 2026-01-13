Відео
Відео

Головна Київ Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишається без опалення

Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишається без опалення

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 23:49
Відновлення опалення у Києві - Кличко зробив заяву
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко розповів про роботу столичних комунальників. Вони продовжують відновлювати інфраструктуру, пошкоджену атаками ворога.

Про це Кличко повідомив у Telegram у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

Відновлення опалення у Києві

"Працюють у холод, 24/7, під обстрілами і після них. Щоб якнайшвидше повернути теплопостачання  в домівки киян", — написав Кличко.

За словами мера, більшість будинків уже отримали теплопостачання, але майже 500 багатоповерхівок досі залишаються без тепла. Комунальники продовжують працювати, не зупиняючись навіть у найскладніших умовах.

Водночас залишається напруженою ситуація з електропостачанням у столиці. Енергетики також працюють над відновленням світла.

"Тільки спільними зусиллями, працюючи кожен на своєму місці й підтримуючи один одного, ми подолаємо найскладніші виклики", — підкреслив Віталій

Нагадаємо, що депутат Олексій Кучеренко розкрив деталі щодо пошкодження ТЕЦ-5 у Києві.

А до цього голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що наразі в столиці фактично відсутній точний облік стану систем опалення.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
