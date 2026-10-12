Як навчатимуться школярі Києва під час відключень світла та води: пояснення КМДА

Школярі в укритті. Фото: УНІАН

У Києві визначили, як організовуватимуть навчання у школах у разі тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водопостачанням та інших надзвичайних ситуацій через війну. Формат роботи закладів залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і наявності умов для перебування дітей та педагогів. Якщо школа не зможе гарантувати належні умови, учнів тимчасово переводитимуть на дистанційне навчання.

Про це повідомив Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Як навчатимуться діти без світла

Якщо в школі зникне електроенергія, за наявності технічних можливостей використовуватимуть альтернативні джерела живлення й освітлення. Зокрема, йдеться про генератори, інвертори та зарядні станції.

Якщо освітлення буде недостатнім для письмових завдань, учителі зможуть тимчасово проводити уроки в усному форматі. Якщо ж заклад не матиме змоги забезпечити належні умови для учнів, навчання переведуть у дистанційний формат до поліпшення ситуації.

Що буде, якщо в школі не буде води

Очне навчання триватиме лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо через відсутність водопостачання школа не зможе їх забезпечити, дітей переведуть на дистанційне навчання.

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Після відновлення необхідних умов заклад зможе повернутися до звичайного формату роботи.

Як організовуватимуть очне та дистанційне навчання

За сприятливої безпекової ситуації уроки проводитимуть у приміщеннях шкіл. Під час повітряної тривоги учні разом із педагогами мають переходити до визначених укриттів.

Також у столиці продовжать використовувати механізм "освітньої міграції". Він передбачає організацію навчання у вільних приміщеннях інших закладів освіти, зокрема шкіл і дитячих садків, якщо там є необхідні умови.

Дистанційно навчатимуться як діти, які залишаються в Києві, так і школярі, які тимчасово виїхали за межі столиці. За потреби вони зможуть долучатися до онлайн-занять зі спеціально облаштованих робочих місць у шкільних укриттях.

Якщо вчитель через воєнні обставини не зможе безпечно дістатися до школи, він за погодженням з адміністрацією проводитиме онлайн-уроки з безпечного місця.

У разі пошкодження будівлі, тривалого знеструмлення, перебоїв із водою або іншої надзвичайної ситуації весь заклад зможе тимчасово перейти на дистанційне навчання.

Що потрібно знати батькам

Якщо під час онлайн-уроку оголосять повітряну тривогу, заняття призупинять, щоб учні та вчитель могли перейти в безпечне місце. Після цього урок продовжать або розпочнуть наступне заняття за розкладом в онлайн-режимі.

Батькам рекомендують стежити за повідомленнями адміністрації школи, перевіряти електронний щоденник і звертати увагу на зміни в розкладі. На початку уроку вчитель фіксуватиме присутність учнів, а якщо дитина не приєднається до заняття, батьки отримають відповідне повідомлення.

У КМДА наголошують, що формат навчання може змінюватися залежно від безпекової ситуації, наслідків обстрілів, наявності електроенергії, води й тепла. Головною умовою залишається можливість забезпечити безпечне перебування дітей і працівників у закладі освіти.

Як писали Новини.LIVE, Київська міська військова адміністрація закликала мешканців столиці заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Киянам радять зробити щонайменше триденний запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання, а також підготувати ліхтарики, павербанки та зарядні станції. Крім того, містянам рекомендують заздалегідь знайти найближчі бювети, які можуть працювати під час знеструмлень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала запросити мера Києва Віталія Кличка до Верховної Ради, щоб заслухати його щодо підготовки столиці до зими в умовах війни. Вона розкритикувала стан готовності міста до воєнних викликів і запропонувала порівняти його з Харковом та Дніпром. Пропозиція викликати Кличка до парламенту не набрала необхідної кількості голосів: її підтримали 124 народні депутати.