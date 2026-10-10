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Головна Київ КМВА закликала киян підготуватися до тривалих відключень світла

КМВА закликала киян підготуватися до тривалих відключень світла

Ua ru
10 жовтня 2026 22:45
КМВА закликала киян підготувати запаси на випадок відключень
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та інших регіонах України продовжують ліквідовувати наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання, а комунальні служби — над стабілізацією водопостачання. Водночас через посилення обстрілів міська влада закликає киян заздалегідь підготуватися до можливих аварійних ситуацій і подбати про необхідні запаси.

Про це повідомляється на сайті КМВА, передає Новини.LIVE.

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Як підготувати оселю до можливих відключень

"Запаси оптимально зробити щонайменше на 3 дні", — наголосили в КМВА.

Для однієї дорослої людини на добу потрібно близько трьох літрів питної води, включно з рідиною, що споживається з їжею, а також 10–12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

У столиці є 155 бюветних комплексів, які під час знеструмлень можуть працювати від генераторів. На електронній карті бюветів можна перевірити їхні адреси, технічний стан і режим роботи за відсутності електроенергії.

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Містянам радять заздалегідь знайти найближчі точки та зберегти їхні адреси. Також киянам рекомендують перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, запасні батарейки, свічки та сірники.

Щоб зберегти тепло в оселі, варто заклеїти стики вікон, перевірити їхню зовнішню ізоляцію та розмістити між стіною і батареєю теплоізоляційний матеріал, наприклад алюфом. Крім цього, необхідно мати запас продуктів тривалого зберігання, які не потребують електроенергії для приготування.

Для безпечного пересування вулицями в темний час доби в КМВА радять використовувати одяг зі світловідбивними елементами або носити відповідні стрічки на рукаві, сумці чи рюкзаку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 жовтня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ витратив на підготовку до зими 16 млрд грн — у вісім разів більше, ніж у попередні роки. Водночас він наголосив, що навіть значні інвестиції не гарантують стабільного електропостачання через триваючі російські атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, також раніше Харченко пояснив, що Київ залежить від постачання електроенергії з інших регіонів через нестачу власних генерувальних потужностей. За його словами, удари РФ по високовольтних лініях і підстанціях можуть суттєво ускладнити електропостачання столиці, тому одним із довгострокових завдань є відновлення та розвиток місцевої генерації.

Київ опалювальний сезон КМДА зима війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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