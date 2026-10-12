Как будут учиться киевские школьники во время отключений света и воды: разъяснение КГГА

Школьники в укрытии. Фото: УНІАН

В Киеве определили, как будет организовано обучение в школах в случае длительных отключений электроэнергии, перебоев с водоснабжением и других чрезвычайных ситуаций, связанных с войной. Формат работы учебных заведений будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и наличия условий для пребывания детей и педагогов. Если школа не сможет гарантировать надлежащие условия, учеников временно переведут на дистанционное обучение.

Об этом сообщил Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

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Как будут учиться дети без света

Если в школе отключат электричество, при наличии технических возможностей будут использовать альтернативные источники питания и освещения. В частности, речь идет о генераторах, инверторах и зарядных станциях.

Если освещения будет недостаточно для письменных заданий, учителя смогут временно проводить уроки в устном формате. Если же учебное заведение не сможет обеспечить надлежащие условия для учеников, обучение переведут в дистанционный формат до улучшения ситуации.

Что будет, если в школе не будет воды

Очное обучение будет продолжаться только при условии соблюдения санитарных требований. Если из-за отсутствия водоснабжения школа не сможет их обеспечить, детей переведут на дистанционное обучение.

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После восстановления необходимых условий учебное заведение сможет вернуться к обычному формату работы.

Как будут организовывать очное и дистанционное обучение

При благоприятной обстановке в плане безопасности уроки будут проводиться в помещениях школ. Во время воздушной тревоги ученики вместе с педагогами должны переходить в определенные укрытия.

Также в столице продолжат использовать механизм "образовательной миграции". Он предусматривает организацию обучения в свободных помещениях других учебных заведений, в частности школ и детских садов, если там есть необходимые условия.

Дистанционно будут учиться как дети, остающиеся в Киеве, так и школьники, временно выехавшие за пределы столицы. При необходимости они смогут присоединяться к онлайн-занятиям со специально оборудованных рабочих мест в школьных укрытиях.

Если учитель из-за военных обстоятельств не сможет безопасно добраться до школы, он по согласованию с администрацией будет проводить онлайн-уроки из безопасного места.

В случае повреждения здания, длительного отключения электричества, перебоев с водой или другой чрезвычайной ситуации все учебное заведение сможет временно перейти на дистанционное обучение.

Что нужно знать родителям

Если во время онлайн-урока объявят воздушную тревогу, занятие приостановят, чтобы ученики и учитель могли перейти в безопасное место. После этого урок продолжат или начнут следующее занятие по расписанию в онлайн-режиме.

Родителям рекомендуется следить за сообщениями администрации школы, проверять электронный дневник и обращать внимание на изменения в расписании. В начале урока учитель будет фиксировать присутствие учеников, а если ребенок не присоединится к занятию, родители получат соответствующее уведомление.

В КГГА отмечают, что формат обучения может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла. Главным условием остается возможность обеспечить безопасное пребывание детей и сотрудников в учебном заведении.

Как писали Новини.LIVE, Киевская городская военная администрация призвала жителей столицы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Киевлянам рекомендуют сделать как минимум трехдневный запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, а также подготовить фонарики, powerbank и зарядные устройства. Кроме того, горожанам рекомендуют заранее найти ближайшие бюветы, которые могут работать во время отключений электроэнергии.

Также Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Марьяна Безуглая предложила пригласить мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду, чтобы заслушать его по вопросу подготовки столицы к зиме в условиях войны. Она раскритиковала степень готовности города к военным вызовам и предложила сравнить его с Харьковом и Днепром. Предложение вызвать Кличко в парламент не набрало необходимого количества голосов: его поддержали 124 народных депутата.