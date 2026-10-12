Безугла заявила про неготовність Києва до війни: Раді забракло голосів за виклик Кличка

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала запросити мера Києва Віталія Кличка до Верховної Ради, щоб заслухати його щодо підготовки столиці до зими в воєнних умовах. Вона заявила, що парламент має обговорити готовність міста до можливих загроз і заслухати пояснення міського голови. Водночас пропозицію Безуглої не підтримали: за запрошення Кличка проголосували лише 124 народні депутати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у понеділок, 12 жовтня.

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Безугла розкритикувала підготовку столиці до війни

Безугла звернула увагу на ситуацію в Києві та поставила питання про те, чому парламент досі не заслухав міського голову.

"Мене дивує, чому, як сьогодні ми про це не говорили, і про те, яка ситуація з мером, з Кличком, і чому ми його до сих пір сюди не викликали. Подивіться, як столиця підготовлена до таких обставин, як підготовлена до війни за п'ять років (повномасштабної — ред.) війни", — сказала депутатка.

Вона також запропонувала порівняти підготовку столиці з іншими українськими містами, зокрема Харковом і Дніпром. За словами Безуглої, питання не стосується політичної приналежності міського голови, а стосується стану підготовки Києва до воєнних викликів.

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"Тут питання навіть не про те, яку хто політичну силу представляє, а який "бедлам" в столиці. Будь ласка, давайте викличемо мера сюди і заслухаємо", — наголосила вона.

Безугла запропонувала запросити Кличка до парламенту наступного дня, на 12:00, та закликала депутатів підтримати цю ініціативу.

Однак під час голосування пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. За запрошення мера Києва до Верховної Ради проголосували 124 народні депутати.

Як писали Новини.LIVE, мер Києва Віталій Кличко на тлі посилення російських атак заявив, що столиця опинилася в умовах, коли йдеться про виживання. Він порадив киянам, які мають таку можливість, тимчасово переїхати до родичів або друзів за межами міста. Водночас Кличко наголосив, що не закликає до повної евакуації столиці, адже це відповідало б сценарію, якого прагне Росія.

Також Новини.LIVE писали, що політичний експерт Євгеній Прокопишин порівняв підходи мерів Києва та Харкова до управління містами під час війни, розкритикувавши Віталія Кличка за заклики виїжджати зі столиці. Він зазначив, що попри близькість до фронту й постійні обстріли, у Харкові продовжують працювати безоплатний громадський транспорт і підземні школи, а вразливим мешканцям надають безоплатне харчування. Натомість Ігор Терехов, за словами експерта, запрошує людей повертатися до Харкова, зокрема переселенців і релокований бізнес, тоді як київську владу він закликав визнати помилки в підготовці міста до криз.