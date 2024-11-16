Атака на Київ 16 листопада — в Оболонському районі пошкоджено багатоповерхівку

Пошкоджений балкон під час атаки БпЛА. Фото: КМВА

Вночі 16 листопада російські війська здійснили атаку на Київ — сили ППО знешкодили до 10 дронів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок в Оболонському районі.

Про це повідомила пресслужба КМВА у суботу, 16 листопада.

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У ніч проти 16 листопада російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години.

За даними КМВА, у повітряному просторі навколо міста було знешкоджено до десяти БпЛА.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Зазначається, що внаслідок атаки в Оболонському районі Києва зафіксовано руйнування житлової інфраструктури. Зокрема, через падіння уламків дрона у багатоповерхівці пошкоджено балкони та вікна.

Наслідки атаки на Київ 16 листопада. Фото: КМВА

"Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає. Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", — зазначив начальник КМВА Сергій Попка.

Публікація КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.

Раніше ми писали про те, що ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.