Атака на Київ 16 листопада — в Оболонському районі пошкоджено багатоповерхівку

Близько 10 БпЛА атакували Київ вночі — які наслідки
Вночі 16 листопада російські війська здійснили атаку на Київ — сили ППО знешкодили до 10 дронів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок в Оболонському районі.
Про це повідомила пресслужба КМВА у суботу, 16 листопада.
Нічна атака БпЛА на Київ
У ніч проти 16 листопада російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога у столиці тривала майже три години.
За даними КМВА, у повітряному просторі навколо міста було знешкоджено до десяти БпЛА.
Зазначається, що внаслідок атаки в Оболонському районі Києва зафіксовано руйнування житлової інфраструктури. Зокрема, через падіння уламків дрона у багатоповерхівці пошкоджено балкони та вікна.
"Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає. Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", — зазначив начальник КМВА Сергій Попка.
Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.
Раніше ми писали про те, що ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.
Читайте Новини.LIVE!