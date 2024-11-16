Атака на Киев 16 ноября — в Оболонском районе повреждена многоэтажка

Поврежденный балкон при атаке БпЛА. Фото: КГВА

Ночью 16 ноября российские войска совершили атаку на Киев — силы ПВО обезвредили до 10 дронов. В результате вражеского обстрела был поврежден жилой дом в Оболонском районе.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в субботу, 16 ноября.

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Ночная атака БпЛА на Киев

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Воздушная тревога в столице продолжалась почти три часа.

По данным КГВА, в воздушном пространстве вокруг города было обезврежено до десяти БпЛА.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Отмечается, что в результате атаки в Оболонском районе Киева зафиксировано разрушение жилой инфраструктуры. В частности, из-за падения обломков дрона в многоэтажке повреждены балконы и окна.

Последствия атаки на Киев 16 ноября. Фото: КГВА

"Информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет. Оперативная сводка обновляется и уточняется", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Публикация КГВА. Фото: скриншот

Напомним, Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку по Киеву. В городе работала ПВО.

Ранее мы писали о том, что вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.