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Около 10 БпЛА атаковали Киев ночью — какие последствия

16 ноября 2024 08:22
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Киев 16 ноября — в Оболонском районе повреждена многоэтажка
Поврежденный балкон при атаке БпЛА. Фото: КГВА
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Ночью 16 ноября российские войска совершили атаку на Киев — силы ПВО обезвредили до 10 дронов. В результате вражеского обстрела был поврежден жилой дом в Оболонском районе.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в субботу, 16 ноября.

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Ночная атака БпЛА на Киев

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Воздушная тревога в столице продолжалась почти три часа.

По данным КГВА, в воздушном пространстве вокруг города было обезврежено до десяти БпЛА. 

атака на Киев 16 ноября
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Отмечается, что в результате атаки в Оболонском районе Киева зафиксировано разрушение жилой инфраструктуры. В частности, из-за падения обломков дрона в многоэтажке повреждены балконы и окна.

поврежденный балкон
Последствия атаки на Киев 16 ноября. Фото: КГВА

"Информации о вероятном пожаре не поступало. Данных о пострадавших нет. Оперативная сводка обновляется и уточняется", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

удар по Оболонскому району Киева
Публикация КГВА. Фото: скриншот

Напомним, Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку по Киеву. В городе работала ПВО.

Ранее мы писали о том, что вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.

Киев КГГА война в Украине війна атака БпЛА

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