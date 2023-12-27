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Блокпости по Києву — юрист пояснила, чим обернеться владі спекуляція з повістками

27 грудня 2023 15:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вручення повісток на блокпостах в Києві - думка юриста про рішення влади
Вручення повісток на блокпосту. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У столиці почали встановлювати блокпости. Місцева влада називає це заходами безпеки і тренуваннями, а  по факту — це місце видачі повісток. Це викликає недовіру людей до тих, хто годує їх неправдивою інформацією з офіційних джерел. 

Про це Новини.LIVE розповіла правозахисниця, юристка Надія Шуляк. 

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Повістки на блокпостах 

"На мою думку, це певна спекуляція інформацією. Люди все одно дізнаються, що відбувається. Такі кроки, коли є якась очевидна річ, а вона називається іншими словами, вони викликають навпаки недовіру. І це викликає недовіру в першу чергу до влади, бо ми не знаємо, чого очікувати. Звичайні люди відкривають офіційні джерела інформації і вони бачать – не хвилюйтеся, у нас навчання. А потім людина їде на роботу, його зупиняють і вручають повістку. Це викликає довіру? Ні", — сказала юристка. 

Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою в КМДА притримуються позиції, що блокпости по місту встановлювали не для того, щоб роздавати повістки. Хоча  місцеві фіксують такі факти.

Як ми писали раніше, у Києві на околицях міста встановили нові тимчасові блокпости. В мережі жителі столиці зазначають, що під час зупинки на блокпостах військові вручають чоловікам повістки.

За даними КМВА, ці блокпости є тимчасовими. Їх створили через військові навчання, які проводяться у Києві з 25 по 28 грудня. В Київській адміністрації наголосили, що вони не знають про вручення повісток на новостворених блокпостах у столиці.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко запропонував мітингувальникам під КМДА їхати на передову, а не стояти з плакатами "Гроші на ЗСУ". 

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