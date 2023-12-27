Вручение повесток на блокпостах в Киеве – мнение юриста о решении власти

Блокпосты по Киеву — юрист объяснила, чем обернется властям спекуляция с повестками
В столице начали устанавливать блокпосты. Местные власти называют это мерами безопасности и тренировками, а по факту — это место выдачи повесток. Это вызывает недоверие к тем, кто кормит людей ложной информацией из официальных источников.
Об этом Новини.LIVE рассказала правозащитница, юрист Надежда Шуляк.
Повестки на блокпостах
"По моему мнению, это определенная спекуляция информацией. Люди все равно узнают, что происходит. Такие шаги, когда есть какая-то очевидная вещь, а она называется другими словами, вызывает наоборот недоверие. И это вызывает недоверие в первую очередь к власти, потому что мы не знаем, чего ожидать. Обычные люди открывают официальные источники информации и видят — не волнуйтесь, у нас обучение. А потом человек едет на работу, его останавливают и вручают повестку. Это вызывает доверие? Нет", — сказала юрист.
В свою очередь в КГГА придерживаются позиции, что блокпосты по городу устанавливали не для того, чтобы раздавать повестки. Хотя люди фиксируют следующие факты.
Как мы писали ранее, в Киеве в окрестностях города установили новые временные блокпосты. В сети жители столицы отмечают, что во время остановки на блокпостах военные вручают мужчинам повестки.
По данным КМВА, эти блокпосты временные. Их создали из-за военных учений, проводимых в Киеве с 25 по 28 декабря. В Киевской администрации подчеркнули, что они не знают о вручении повесток на вновь созданных блокпостах в столице.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил митингующим под КГГА ехать на передовую , а не стоять с плакатами "Деньги на ВСУ".
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