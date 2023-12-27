Вручение повесток на блокпостах в Киеве – мнение юриста о решении власти

Вручение повесток на блокпосту. Фото: из открытых источников

В столице начали устанавливать блокпосты. Местные власти называют это мерами безопасности и тренировками, а по факту — это место выдачи повесток. Это вызывает недоверие к тем, кто кормит людей ложной информацией из официальных источников.

Об этом Новини.LIVE рассказала правозащитница, юрист Надежда Шуляк.

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Повестки на блокпостах

"По моему мнению, это определенная спекуляция информацией. Люди все равно узнают, что происходит. Такие шаги, когда есть какая-то очевидная вещь, а она называется другими словами, вызывает наоборот недоверие. И это вызывает недоверие в первую очередь к власти, потому что мы не знаем, чего ожидать. Обычные люди открывают официальные источники информации и видят — не волнуйтесь, у нас обучение. А потом человек едет на работу, его останавливают и вручают повестку. Это вызывает доверие? Нет", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь в КГГА придерживаются позиции, что блокпосты по городу устанавливали не для того, чтобы раздавать повестки. Хотя люди фиксируют следующие факты.

Как мы писали ранее, в Киеве в окрестностях города установили новые временные блокпосты. В сети жители столицы отмечают, что во время остановки на блокпостах военные вручают мужчинам повестки.

По данным КМВА, эти блокпосты временные. Их создали из-за военных учений, проводимых в Киеве с 25 по 28 декабря. В Киевской администрации подчеркнули, что они не знают о вручении повесток на вновь созданных блокпостах в столице.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил митингующим под КГГА ехать на передовую , а не стоять с плакатами "Деньги на ВСУ".