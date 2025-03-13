Скандал у Київраді 13 березня — реакція Вітренка на блокування трибуни

Блокування трибуни у Київраді. Фото: скриншот з відео

Депутати фракції "Європейська Солідарність" 13 березня заблокували трибуну у Київраді. Це пов'язано з тим, аби уникнути обговорення корупційних скандалів, пов’язаних із земельною мафією та "Київзеленбудом".

Про це повідомив депутат Київради Андрій Вітренко у Facebook.

Читайте також:

Реакція Вітренка на блокування трибуни в Київраді

Вітренко заявив, що прикриваючись "турботою" про п'ятого президента України (Петра Порошенка. — Ред.), "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну та зірвала розгляд усіх нагальних питань і антикорупційних ініціатив. За його словами, вже три місяці Київрада не ухвалює жодних рішень, важливих для життєдіяльності міста.

"Замість того, щоб працювати в інтересах міста, фракція "ЄС" тримає Київ у заручниках заради політичних інтересів. Місцеве самоврядування паралізоване. Усе це — спроба відвернути увагу від масштабних корупційних схем, що продовжують розгортатися в місті. Це не боротьба за ідеї – це страх. Страх відповідати за розкрадання, за безлад у місті, за знищення місцевого самоврядування", — наголосив він.

Водночас Вітренко додав, що депутати ініціюють збір підписів за відставку секретаря Київради Володимира Бондаренка. На його думку, людина, яка фігурує в антикорупційних розслідуваннях, "не має морального права головувати на сесіях".

Скриншот допису Андрія Вітренка

Нагадаємо, 13 березня під час планерного засідання депутати "ЄС" заблокували трибуну Київради. Причиною стало провалене голосування за звернення до президента щодо утисків опозиції.

Депутат КМР розкритикував бездіяльність Київради і заявили про необхідність її розпуску.