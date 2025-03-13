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Блокирование трибуны в Киевсовете — реакция Витренко

13 марта 2025 15:57
Карина Приходько - Редактор
Скандал в Киевсовете 13 марта — реакция Витренко на блокирование трибуны
Блокирование трибуны в Киевсовете. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" 13 марта заблокировали трибуну в Киевсовете. Это связано с тем, чтобы избежать обсуждения коррупционных скандалов, связанных с земельной мафией и "Киевзеленстроем".

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Facebook.

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Витренко заявил, что прикрываясь "заботой" о пятом президенте Украины (Петре Порошенко. — Ред.), "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну и сорвала рассмотрение всех насущных вопросов и антикоррупционных инициатив. По его словам, уже три месяца Киевсовет не принимает никаких решений, важных для жизнедеятельности города.

"Вместо того, чтобы работать в интересах города, фракция "ЕС" держит Киев в заложниках ради политических интересов. Местное самоуправление парализовано. Все это — попытка отвлечь внимание от масштабных коррупционных схем, которые продолжают разворачиваться в городе. Это не борьба за идеи — это страх. Страх отвечать за хищения, за беспорядок в городе, за уничтожение местного самоуправления", — подчеркнул он.

В то же время Витренко добавил, что депутаты инициируют сбор подписей за отставку секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. По его мнению, человек, который фигурирует в антикоррупционных расследованиях, "не имеет морального права председательствовать на сессиях".

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Скриншот сообщения Андрея Витренко

Напомним, 13 марта во время планерного заседания депутаты "ЕС" заблокировали трибуну Киевсовета. Причиной стало проваленное голосование за обращение к президенту относительно притеснений оппозиции.

Депутат КГС раскритиковал бездействие Киевсовета и заявили о необходимости его роспуска.

Киев коррупция Киевсовет Европейская Солидарность народные депутаты
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