Скандал в Киевсовете 13 марта — реакция Витренко на блокирование трибуны

Блокирование трибуны в Киевсовете. Фото: скриншот из видео

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" 13 марта заблокировали трибуну в Киевсовете. Это связано с тем, чтобы избежать обсуждения коррупционных скандалов, связанных с земельной мафией и "Киевзеленстроем".

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Facebook.

Читайте также:

Реакция Витренко на блокирование трибуны в Киевсовете

Витренко заявил, что прикрываясь "заботой" о пятом президенте Украины (Петре Порошенко. — Ред.), "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну и сорвала рассмотрение всех насущных вопросов и антикоррупционных инициатив. По его словам, уже три месяца Киевсовет не принимает никаких решений, важных для жизнедеятельности города.

"Вместо того, чтобы работать в интересах города, фракция "ЕС" держит Киев в заложниках ради политических интересов. Местное самоуправление парализовано. Все это — попытка отвлечь внимание от масштабных коррупционных схем, которые продолжают разворачиваться в городе. Это не борьба за идеи — это страх. Страх отвечать за хищения, за беспорядок в городе, за уничтожение местного самоуправления", — подчеркнул он.

В то же время Витренко добавил, что депутаты инициируют сбор подписей за отставку секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. По его мнению, человек, который фигурирует в антикоррупционных расследованиях, "не имеет морального права председательствовать на сессиях".

Скриншот сообщения Андрея Витренко

Напомним, 13 марта во время планерного заседания депутаты "ЕС" заблокировали трибуну Киевсовета. Причиной стало проваленное голосование за обращение к президенту относительно притеснений оппозиции.

Депутат КГС раскритиковал бездействие Киевсовета и заявили о необходимости его роспуска.