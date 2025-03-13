Скандал в Киевсовете 13 марта — реакция Витренко на блокирование трибуны

Блокирование трибуны в Киевсовете — реакция Витренко
Депутаты фракции "Европейская Солидарность" 13 марта заблокировали трибуну в Киевсовете. Это связано с тем, чтобы избежать обсуждения коррупционных скандалов, связанных с земельной мафией и "Киевзеленстроем".
Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Facebook.
Реакция Витренко на блокирование трибуны в Киевсовете
Витренко заявил, что прикрываясь "заботой" о пятом президенте Украины (Петре Порошенко. — Ред.), "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну и сорвала рассмотрение всех насущных вопросов и антикоррупционных инициатив. По его словам, уже три месяца Киевсовет не принимает никаких решений, важных для жизнедеятельности города.
"Вместо того, чтобы работать в интересах города, фракция "ЕС" держит Киев в заложниках ради политических интересов. Местное самоуправление парализовано. Все это — попытка отвлечь внимание от масштабных коррупционных схем, которые продолжают разворачиваться в городе. Это не борьба за идеи — это страх. Страх отвечать за хищения, за беспорядок в городе, за уничтожение местного самоуправления", — подчеркнул он.
В то же время Витренко добавил, что депутаты инициируют сбор подписей за отставку секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко. По его мнению, человек, который фигурирует в антикоррупционных расследованиях, "не имеет морального права председательствовать на сессиях".
Напомним, 13 марта во время планерного заседания депутаты "ЕС" заблокировали трибуну Киевсовета. Причиной стало проваленное голосование за обращение к президенту относительно притеснений оппозиции.
Депутат КГС раскритиковал бездействие Киевсовета и заявили о необходимости его роспуска.
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