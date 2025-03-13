Депутати Київради ініціювали відкликання Володимира Бондаренка

Блокування трибуни Київради. Фото: скриншот

Київрада вже тривалий час не збирається для ухвалення рішень. Крім того, сьогодні, 13 березня, кілька депутатів від фракції "Європейська Солідарність" заблокували роботу Київради, що свідчить про необхідність її розпуску.

Про це Новини.LIVE повідомив депутат КМР Андрій Вітренко.

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Сьогоднішнє засідання Київської міської ради знову виявилося заблокованим, що, за словами депутата Київради Андрія Вітренка, є наслідком спроб однієї особи вирішити власні питання всупереч інтересам киян. Він наголосив, що Київрада вже три місяці не ухвалює жодних рішень, які стосуються функціонування міста.

"Сьогодні сесія Київради була заблокована вкотре на догоду однієї людини, яка хотіла вирішити свої особисті питання, незважаючи на те, що хочуть кияни, незважаючи на те, що вже третій місяць не було прийнято жодних рішень Київської міської ради, які стосуються самофункціонування міста. Тобто ми зібралися одного разу для того, щоб розподілити вхідний зал, щоб бюджету, і на цьому все. Якщо люди тримають у заручниках всіх киян до однієї людини, це ганьба для цієї фракції, яка не хотіла працювати, так зараз і не хоче", — висловився Вітренко.

На питання про можливі наслідки подальшого блокування засідань Київради депутат Андрій Вітренко зазначив, що в такому разі міську раду варто розпустити.

"Якщо не будуть відбуватися сесії міської ради, то я вважаю, що цю міську раду треба розпускати і передавати управління містом до тих рук, які з цим справляться", — заявив депутат.

Окрім цього, Андрій Вітренко прокоментував нещодавно оприлюднене розслідування "Бігус.Інфо" щодо справи "Чистого міста", заявивши, що викриті факти є "ганьбою для Києва та кожного депутата міської ради".

На його думку, чиновник, який фігурує в корупційних розслідуваннях, не може одночасно керувати міською радою. Внаслідок цього депутати ініціювали питання про відкликання секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Нагадаємо, депутати партії "Європейська Солідарність" заблокували роботу трибуни Київради і назвали причину своїх дій.

Також сьогодні, 13 березня, мер Києва Віталій Кличко назвав імена та прізвища посадовців КМДА, яких звільнять через земельний скандал.

На кадрові рішення мера Києва відреагував й начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.