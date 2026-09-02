БпЛА влучив у житловий будинок у Києві: виникла пожежа

Дим в Києві. Ілюстративне фото: Reuters

У Шевченківському районі Києва після влучання ворожого безпілотника загорівся шестиповерховий житловий будинок, відомо, що сталось часткове руйнування будівлі, а в Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. Крім того, в столиці пошкоджено медичний заклад.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та КМДА передає Новини.LIVE.

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У Шевченківському районі спалахнув житловий будинок

Перед влучанням у житловий будинок Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник у небі над Києвом.

Допис Повітряних Сил. Скріншот: Telegram

Згодом у столиці пролунав потужний вибух. Після цього в районі Шевченківського району було видно дим.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання БпЛА у шестиповерховому житловому будинку виникло загоряння.

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Пізніше стало відомо, що сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік місця влучання виникла пожежа у триповерховій будівлі. На місці працюють пожежно-рятувальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Допис Віталія Кличка. Скріншот: Telegram

Згодом у КМДА повідомили про нові наслідки ворожої атаки на столицю. У Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу, а в Шевченківському районі було пошкоджено медичний заклад.

Допис КМДА. Скріншот: Telegram

Екстрені служби прямують на місце події та працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Інформація про можливих постраждалих, масштаби пошкоджень та площу пожежі наразі не повідомлялася.

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