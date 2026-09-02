БПЛА попал в жилой дом в Киеве: возник пожар

Дым в Киеве. Иллюстративное фото: Reuters

В Шевченковском районе Киева после попадания вражеского беспилотника загорелся шестиэтажный жилой дом. Известно, что произошло частичное разрушение здания, а в Голосеевском районе возникло возгорание на территории учебного заведения. Кроме того, в столице повреждено медицинское учреждение.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, а КГГА передает Новини.LIVE.

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В Шевченковском районе загорелся жилой дом

Перед попаданием в жилой дом Военно-воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике в небе над Киевом.

Сообщение Воздушных сил. Скриншот: Telegram

Впоследствии в столице раздался мощный взрыв. После этого в районе Шевченковского района был виден дым.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания БПЛА в шестиэтажном жилом доме возник пожар.

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Позже стало известно, что произошлочастичное разрушение здания. Также неподалеку от места попадания возник пожар в трехэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Впоследствии в КГГА сообщили о новых последствиях вражеской атаки на столицу. В Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения, а в Шевченковском районе было повреждено медицинское учреждение.

Сообщение КГГА. Скриншот: Telegram

Экстренные службы направляются на место происшествия и работают над ликвидацией последствий атаки.

Информация о возможных пострадавших, масштабах повреждений и площади пожара пока не сообщалась.

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