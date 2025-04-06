Брінк прокоментувала сьогоднішню атаку на Київ

Брінк відреагувала на ракетну атаку на Київ і згадала РФ
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у неділю, 6 квітня, прокоментувала ранковий російський ракетний удар по Києву. Цього разу вона зазначила, що ракети летіли з Росії.
Про це Брінк написала в X.
Реакція Брінк на обстріл Києва 6 квітня
"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії", — йдеться у дописі.
Вона додала, що в столиці лунали гучні вибухи та надходили повідомлення про атаки в кількох містах.
Нагадаємо, вчора Брінк прокоментувала ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, але не вказала, хто обстріляв місто. В соцмережах розкритикували її через це.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці атаки в Оболонському районі Києва. Там сильно пошкоджений офісний центр.
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