Брінк прокоментувала сьогоднішню атаку на Київ

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: Голос Америки

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк у неділю, 6 квітня, прокоментувала ранковий російський ракетний удар по Києву. Цього разу вона зазначила, що ракети летіли з Росії.

Про це Брінк написала в X.

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"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії", — йдеться у дописі.

Вона додала, що в столиці лунали гучні вибухи та надходили повідомлення про атаки в кількох містах.

Скриншот допису Брінк

Нагадаємо, вчора Брінк прокоментувала ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, але не вказала, хто обстріляв місто. В соцмережах розкритикували її через це.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці атаки в Оболонському районі Києва. Там сильно пошкоджений офісний центр.