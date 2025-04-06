Бринк прокомментировала сегодняшнюю атаку на Киев

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Голос Америки

Посол США в Украине Бриджит Бринк в воскресенье, 6 апреля, прокомментировала утренний российский ракетный удар по Киеву. На этот раз она отметила, что ракеты летели из России.

Об этом Бринк написала в X.

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"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России", — говорится в заметке.

Она добавила, что в столице раздавались громкие взрывы и поступали сообщения об атаках в нескольких городах.

Скриншот поста Бринк

Напомним, вчера Бринк прокомментировала ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, но не указала, кто обстрелял город. В соцсетях раскритиковали посла из-за этого.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте атаки в Оболонском районе Киева. Там сильно поврежден офисный центр.