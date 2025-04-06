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У Києві через атаку розгорілися пожежі — в ДСНС показали кадри

6 квітня 2025 08:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Ворог вдарив балістикою по Києву — у ДСНС показали кадри наслідків
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські окупанти вранці у неділю, 6 квітня, застосували проти Києва балістичні ракети. Внаслідок атаки зафіксовано пожежі у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

Кадри з місць показала пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Атака на Київ 6 квітня

"Сьогодні вранці ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах", — йдеться у повідомленні.

Так, у Дарницькому районі пожежа виникла у нежитловій будівлі, а також сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів — вогонь ліквідували.

Пожежа після ракетного удару в Дарницькому районі Києва
Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС
Руйнування будівлі та згорілі авто в Кмєві — наслідки атаки
Пожежники на місці атаки. Фото: ДСНС
Масштабна пожежа у меблевому цеху на Оболоні після обстрілу
Пожежа після ракетного обстрілу. Фото: ДСНС

В Оболонському районі загорівся меблевий цех, полумʼя розповсюдилося на ще одну складську будівлю. Водночас зруйновано третій, четвертий та п'ятий поверхи бізнес-центру.

У Соломʼянському районі сталося загоряння на відкритій території окремими осередками та палав фасад складської будівлі — рятувальники ліквідували пожежу.

Пожежа у Києві після російського удару 6 квітня - фото
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС
Вогонь охопив будівлю після атаки на Київ 6 квітня
Вогонь охопив будівлю. Фото: ДСНС
рятувальники загасили пожежі у Києві після атаки 6 квітня
Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що внаслідок російського обстрілу постраждало троє людей, двох з них ушпиталили. До ліквідації наслідків залучено 128 пожежників та 28 одиниць техніки.

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Скриншот допису ДСНС України

Нагадаємо, вночі у Києві мешканці чули потужні вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Бригади швидкої допомоги виїхали за викликами у Дарницький та Оболонський райони.

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