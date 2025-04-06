Ворог вдарив балістикою по Києву — у ДСНС показали кадри наслідків

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Російські окупанти вранці у неділю, 6 квітня, застосували проти Києва балістичні ракети. Внаслідок атаки зафіксовано пожежі у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

Кадри з місць показала пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"Сьогодні вранці ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах", — йдеться у повідомленні.

Так, у Дарницькому районі пожежа виникла у нежитловій будівлі, а також сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів — вогонь ліквідували.

Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС

Пожежники на місці атаки. Фото: ДСНС

Пожежа після ракетного обстрілу. Фото: ДСНС

В Оболонському районі загорівся меблевий цех, полумʼя розповсюдилося на ще одну складську будівлю. Водночас зруйновано третій, четвертий та п'ятий поверхи бізнес-центру.

У Соломʼянському районі сталося загоряння на відкритій території окремими осередками та палав фасад складської будівлі — рятувальники ліквідували пожежу.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Вогонь охопив будівлю. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що внаслідок російського обстрілу постраждало троє людей, двох з них ушпиталили. До ліквідації наслідків залучено 128 пожежників та 28 одиниць техніки.

Скриншот допису ДСНС України

Нагадаємо, вночі у Києві мешканці чули потужні вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Бригади швидкої допомоги виїхали за викликами у Дарницький та Оболонський райони.