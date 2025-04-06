Ворог вдарив балістикою по Києву — у ДСНС показали кадри наслідків

У Києві через атаку розгорілися пожежі — в ДСНС показали кадри
Російські окупанти вранці у неділю, 6 квітня, застосували проти Києва балістичні ракети. Внаслідок атаки зафіксовано пожежі у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.
Кадри з місць показала пресслужба ДСНС України у Telegram.
Атака на Київ 6 квітня
"Сьогодні вранці ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах", — йдеться у повідомленні.
Так, у Дарницькому районі пожежа виникла у нежитловій будівлі, а також сталося руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів — вогонь ліквідували.
В Оболонському районі загорівся меблевий цех, полумʼя розповсюдилося на ще одну складську будівлю. Водночас зруйновано третій, четвертий та п'ятий поверхи бізнес-центру.
У Соломʼянському районі сталося загоряння на відкритій території окремими осередками та палав фасад складської будівлі — рятувальники ліквідували пожежу.
У ДСНС уточнили, що внаслідок російського обстрілу постраждало троє людей, двох з них ушпиталили. До ліквідації наслідків залучено 128 пожежників та 28 одиниць техніки.
Нагадаємо, вночі у Києві мешканці чули потужні вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
Бригади швидкої допомоги виїхали за викликами у Дарницький та Оболонський райони.
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