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Зруйнований офісний центр на Оболоні — фоторепортаж Новини.LIVE

6 квітня 2025 08:47
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
У Києві на Оболоні зруйновано офісний центр — фоторепортаж з місця
Поліція на місці атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, вдарили по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження.

На місцях ударів побував кореспондент Новини.LIVE.

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Фоторепортаж з місця атаки у Києві 6 квітня

Внаслідок ракетної атаки на Київ були зафіксовані пожежі у нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому та Соломʼянському районах.

Полум’я охопило меблевий цех в Оболонському районі столиці
Будівля бізнес-центру. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пошкодження в Оболонському районі Києва 6 квітня
Будівля бізнес-центру. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Києві на Оболоні ліквідували наслідки атаки РФ
Руйнування в будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Дарницькому районі відомо про трьох постраждалих, пошкоджено транспортні засоби. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

Через російську атаку на Київ горіли будівлі у трьох районах
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У бізнес-центрі на Оболоні зруйновано три поверхи
Наслідки атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Через російський удар сильно пошкоджено офісну будівлю на Оболоні
Будівля після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Оболонському районі через балістичну атаку пожежа сталася в офісному центрі, будівля частково зруйнована: третій, четвертий та п'ятий поверхи.

Також горів меблевий цех, полумʼя розповсюдилося на ще одну складську будівлю. У Соломʼянському районі Києва палало на відкритій території, а також горів фасад складської будівлі — рятувальники ліквідували пожежу.

Київ оговтується після атаки 6 квітня - що відомо про наслідки
Будівля в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
ЗМІ показали фото з місць атаки у Києві 6 квітня
Будівля в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у ДСНС показали, як рятувальники ліквідовували загоряння на місцях атаки у Києві.

Також росіяни вдарили авіаційною бомбою по Куп'янську на Харківщині та дронами по Миколаєву — там пошкоджено будинки у приватному секторі, чотири людини постраждали.

Київ обстріли війна в Україні атака ракетний удар
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