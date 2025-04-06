У Києві на Оболоні зруйновано офісний центр — фоторепортаж з місця

Зруйнований офісний центр на Оболоні — фоторепортаж Новини.LIVE
Російські війська в ніч проти неділі, 6 квітня, вдарили по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки у місті зафіксовано пошкодження.
На місцях ударів побував кореспондент Новини.LIVE.
Фоторепортаж з місця атаки у Києві 6 квітня
Внаслідок ракетної атаки на Київ були зафіксовані пожежі у нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому та Соломʼянському районах.
У Дарницькому районі відомо про трьох постраждалих, пошкоджено транспортні засоби. Рятувальники вже ліквідували загоряння.
В Оболонському районі через балістичну атаку пожежа сталася в офісному центрі, будівля частково зруйнована: третій, четвертий та п'ятий поверхи.
Також горів меблевий цех, полумʼя розповсюдилося на ще одну складську будівлю. У Соломʼянському районі Києва палало на відкритій території, а також горів фасад складської будівлі — рятувальники ліквідували пожежу.
Нагадаємо, у ДСНС показали, як рятувальники ліквідовували загоряння на місцях атаки у Києві.
Також росіяни вдарили авіаційною бомбою по Куп'янську на Харківщині та дронами по Миколаєву — там пошкоджено будинки у приватному секторі, чотири людини постраждали.
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