Британська блогерка розповіла, що її вразило під час візиту до Чорнобиля

Британка в Чорнобилі. Фото: Daily Star

Британська музикантка, журналістика і блогерка під ніком Brocarde розповіла, що відвідала Чорнобильську зону до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона пояснила, що її здивувало.

Про це Brocarde написала в колонці для The Daily Star.

Реклама

Читайте також:

Візит британки до Чорнобилю

Жінка зазначила, що її шокував факт життя та роботи людей в Зоні відчуження. Однак вона боялася отримати опромінення чи пройти через процедуру зняття одягу.

Brocarde в Чорнобилі. Фото: Daily Star

"На щастя, я уникла обох цих лих", — каже вона.

Brocarde поділилась, що знамените "чортове колесо" величне та строкате на тлі сірих руїн навколо.

"Тиша там оглушує. Немає навіть птахів. Лише слабке рипіння кабінок, ніби кадр із фільму-катастрофи", — розповіла блогерка.

Блогерка в Чорнобилі. Фото: Daily Star

Крім того, вона відвідала лікарню, де побачила справжні та недоторкані сліди трагедії. Йдеться про сотні комплектів одягу та спорядження пожежників.

Вона продовжила огляд будівлі, переходячи з однієї кімнати до іншої в колишньому пологовому відділенні. Там натрапила на аптечки та коробки з медикаментами, а згодом побачила мірні колби й різні хімічні речовини.

"Якби захотів, тут можна зварити якусь зловісну алхімію", — каже жінка.

А у школі блогерка побачила рояль в актовій залі, парти з підручниками та олівцями.

"Все було готове до уроку, який так і не почався", — зазначає Brocarde.

Жінка в Чорнобилі. Фото: Daily Star

Нині блогерка часто замислюється над тим, що сталося з усім побаченим нею після початку війни. Вона переконана, що Чорнобиль приховує значно більше, ніж можна помітити під час звичайного огляду.

"Не знаю, чи побачу Чорнобиль знову коли-небудь. Можливо, багато з того, що я пам’ятаю, вже зникло назавжди. Але ця моторошна та потойбічна енергія Чорнобиля житиме зі мною все життя", — додала жінка.

Нагадаємо, у лісах Чорнобиля помітили найменшу сову України — сичик. Для гніздування птах обирає старі дупла, зроблені дятлами.

Раніше в Чорнобильському заповідники побачили рись, яка лишається символом дикої природи.