Україна
Британка побывала в Чернобыле и объяснила, что ее шокировало

Британка побывала в Чернобыле и объяснила, что ее шокировало

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:39
обновлено: 14:39
Британская блогерша рассказала, что ее поразило во время визита в Чернобыль
Британка в Чернобыле. Фото: Daily Star

Британская музыкантка, журналистка и блогер под ником Brocarde рассказала, что посетила Чернобыльскую зону до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Она объяснила, что ее удивило.

Об этом Brocarde написала в колонке для The Daily Star.

Читайте также:

Визит британки в Чернобыль

Женщина отметила, что ее шокировал факт жизни и работы людей в Зоне отчуждения. Однако она боялась получить облучение или пройти через процедуру снятия одежды.

Візит британки до Чорнобилю
Brocarde в Чернобыле. Фото: Daily Star

"К счастью, я избежала обоих этих бедствий", — говорит она.

Brocarde поделилась, что знаменитое "чертово колесо" величественное и пестрое на фоне серых руин вокруг.

"Тишина там оглушает. Нет даже птиц. Только слабое скрип кабинок, будто кадр из фильма-катастрофы", — рассказала блогер.

Візит британки Брокард до Чорнобилю
Блогерша в Чернобыле. Фото: Daily Star

Кроме того, она посетила больницу, где увидела настоящие и нетронутые следы трагедии. Речь идет о сотнях комплектов одежды и снаряжения пожарных.

Она продолжила осмотр здания, переходя из одной комнаты в другую в бывшем родильном отделении. Там наткнулась на аптечки и коробки с медикаментами, а затем увидела мерные колбы и различные химические вещества.

"Если бы захотел, здесь можно сварить какую-то зловещую алхимию", — говорит женщина.

А в школе блогер увидела рояль в актовом зале, парты с учебниками и карандашами.

"Все было готово к уроку, который так и не начался", — отмечает Brocarde.

Чорнобиль
Женщина в Чернобыле. Фото: Daily Star

Сейчас блогер часто задумывается над тем, что произошло со всем увиденным ею после начала войны. Она убеждена, что Чернобыль скрывает гораздо больше, чем можно заметить во время обычного осмотра.

"Не знаю, увижу ли я Чернобыль снова когда-нибудь. Возможно, многое из того, что я помню, уже исчезло навсегда. Но эта жуткая и потусторонняя энергия Чернобыля будет жить со мной всю жизнь", — добавила женщина.

Напомним, в лесах Чернобыля заметили самую маленькую сову Украины — сычик. Для гнездования птица выбирает старые дупла, сделанные дятлами.

Ранее в Чернобыльском заповедники увидели рысь, которая остается символом дикой природы.

Киевская область Чернобыльская АЭС катастрофа Чернобыль Чернобыльская зона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
