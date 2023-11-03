Бруківка чи життя — у Києві активісти показали, що міська влада "закопує" в клумби

Акція проти недоцільного витрачання коштів владою. Фото: tikofound.ua

На Оболоні у Києві в бруківку та клумби "закопали" військові бронежилети, каски, жетони, тепловізори, мавіки і навіть протези людських кінцівок. Волонтери провели акцію для привернення уваги до проблеми недоцільного використання коштів міського бюджету.

Про це повідомляє благодійний фонд "ТіКО ФОНД".

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Волонтери розповіли, що акцією "Бруківка чи життя" вони вирішили привернути увагу до проблеми недоцільного використання коштів міського бюджету.

"Міська влада розігрує один за одним тендери на перекладання бруківки та розширення клумб чи реконструкції транспортних розв’язок, "закопуючи" мільярдні бюджети, у той час, як волонтери місяцями закривають збори по 20 тисяч гривень на допомогу нашим військовим", — говорить організатор акції, керівник Благодійного фонду TIKO Андрій Потійко.

Акція проти недоцільного витрачання коштів владою. Фото: tikofound.ua

Акція проти недоцільного витрачання коштів владою. Фото: tikofound.ua

Акція проти недоцільного витрачання коштів владою. Фото: tikofound.ua

Акція проти недоцільного витрачання коштів владою. Фото: tikofound.ua

Акція проти недоцільного витрачання коштів владою. Фото: tikofound.ua

Акція проти недоцільного витрачання коштів владою. Фото: tikofound.ua 1 / 6

Активісти наводять приклад з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині вул.Богатирської та вул. Полярної. Кілька тендерів на реконструкцію, здійснення авторського нагляду та розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту загалом вартують міському бюджету більше 1,3 мільярда гривень.

"Це могли б бути 13 000 протезів, 22 000 "мавіків", 35 000 тепловізійних прицілів і понад 150 000 касок та бронежилетів. А скільки це врятованих безцінних життів — рахуйте самі", — зазначає Потійко.

Волонтери акцентували, що військове обмундирування вони "закопали" на Оболоні саме в ту бруківку, яку щойно оновили за бюджетні кошти. Як зазначають активісти, транспортні розв'язки, клумби й нова бруківка потрібна Києву, але не у час війни, коли всі зусилля мають бути спрямовані на перемогу.

Нагадаємо, 21 жовтня під стінами КМДА відбувся черговий мітинг. Мітингувальники вимагають, аби з бюджету столиці на 2024 рік віддали 20% на допомогу ЗСУ.

Також 16 жовтня мітинг з вимогою негайно припинити "відмивання" грошей на закупівельних тендерах відбувся біля Житомирської ОВА. Протестувальники вимагали передати кошти на забезпечення українських військових.

А 7 жовтня одесити вимагали від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.