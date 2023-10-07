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Досить бруківки, ЗСУ потребують дронів: кияни зібралися на мітинг проти тендерів Кличка

7 жовтня 2023 11:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Досить бруківки, ЗСУ потребують дронів: кияни зібралися на мітинг проти тендерів Кличка
Мітинг під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 7 жовтня, під стінами КМДА знову проходить мітинг. Люди вимагають у мера Віталія Кличка виділяти більше коштів на допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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За словами однієї з активісток, вона хоче, щоби скасували безглузді тендери. При цьому вона уточнила, що на платформі ProZorro їх багато і деякі стосуються бруківки, нової красивої території парку.

"Нашим воїнам потрібні дрони, а не ось це все. Навіщо це все", — каже вона і додала, що якщо не буде дронів, то не буде людей, які ходитимуть цими парками.

Також наголошується, що на бруківці під стінами адмінбудівлі розкидані грошові купюри.

Ще одна мітингувальника прийшла під стіни КМДА із фотографією свого батька, який служив у ЗСУ.

"Ми спілкувалися і йому було 32 роки, коли він загинув. Він ніколи не скаржився, що Києву не вистачає автопаркінгу за 120 мільйонів. Його товариші по службі ніколи не скаржилися, що в Києві погана бруківка, а ось на те, що не вистачає турнікетів, які рятують життя, ліки, ось це не вистачає", — каже вона.

Дівчина дивується, що в той час, як люди віддають останню зарплату, депутати можуть виділяти величезні гроші на безглузді речі.

Ще одна активістка каже, що її брат служить у Запорізькій області, і там критично не вистачає авто, щоб підвозити зброю та вивозити поранених.

Нагадаємо, що 5 жовтня, під стінами КМДА проходить черговий мітинг. Серед протестувальників - працівники "Київметробуду" та метрополітену, які вимагають звільнити директора "Спецжитлофонду" Володимира Шарія.

Також ми повідомляли, що 26 вересня під КМДА зібралося чимало людей. Одні вимагали, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — захистити малий та середній бізнес.

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