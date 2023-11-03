Брусчатка или жизнь — в Киеве активисты показали, что городские власти "закапывают" в клумбы

Акция против нецелесообразного расходования средств властями. Фото: tikofound.ua

На Оболони в Киеве в брусчатку и клумбы "закопали" военные бронежилеты, каски, жетоны, тепловизоры, "мавики" и даже протезы человеческих конечностей. Волонтеры провели акцию для привлечения внимания к проблеме нецелесообразного использования средств городского бюджета.

Об этом сообщает благотворительный фонд "ТиКО ФОНД".

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Волонтеры рассказали, что ТАкцией "Брусчатка или жизнь" они решили привлечь внимание к проблеме нецелесообразного использования средств городского бюджета.

"Городские власти разыгрывают один за другим тендеры на перекладывание брусчатки и расширение клумб или реконструкции транспортных развязок, "закапывая" миллиардные бюджеты, в то время как волонтеры месяцами закрывают сборы по 20 тысяч гривен в помощь нашим военным", — говорит организатор акции, руководитель Благотворительного фонда TIKO Андрей Потийко.

Акция против нецелесообразного расходования средств властями. Фото: tikofound.ua

Акция против нецелесообразного расходования средств властями. Фото: tikofound.ua

Акция против нецелесообразного расходования средств властями. Фото: tikofound.ua

Акция против нецелесообразного расходования средств властями. Фото: tikofound.ua

Акция против нецелесообразного расходования средств властями. Фото: tikofound.ua

Акция против нецелесообразного расходования средств властями. Фото: tikofound.ua 1/6 _ 6

Активисты приводят пример с реконструкцией транспортной развязки на пересечении ул.Богатырской и ул. Полярный. Несколько тендеров на реконструкцию, осуществление авторского надзора и разработку проектно-сметной документации по объекту в целом стоят городскому бюджету более 1,3 миллиарда гривен.

"Это могли бы быть 13 000 протезов, 22 000 мавиков, 35 000 тепловизионных прицелов и более 150 000 касок и бронежилетов. А сколько это спасенных бесценных жизней — считайте сами", — отмечает Потийко.

Волонтеры акцентировали, что военное умундирование они "закопали" на Оболони именно в брусчатку, которую только что обновили за бюджетные средства. Как отмечают активисты, транспортные развязки, клумбы и новая брусчатка нужны Киеву, но не во время войны, когда все усилия должны быть направлены на победу.

Напомним, 21 октября под стенами КГГА проходил очередной митинг. Митингующие требовали, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.

Также 16 октября митинг с требованием немедленно прекратить "отмывание" денег на закупочных тендерах прошел возле Житомирской ОВА. Протестующие потребовали передать средства на обеспечение украинских военных.

А 7 октября одесситы потребовали от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ.