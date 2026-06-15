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Головна Київ Буданов про удар РФ по Лаврі: це свідчення безпорадності й убогості

Буданов про удар РФ по Лаврі: це свідчення безпорадності й убогості

Ua
Дата публікації: 15 червня 2026 11:52
Буданов про удар по Лаврі: це свідчення безпорадності й убогості
Термінова новина

Очільник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на російську атаку по Києву, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської лаври. За його словами, удар по одній із головних православних святинь України є злочином не лише проти українського народу, а й проти всього світового православ'я. Також він закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Буданова в Telegram.

Буданов закликав посилити міжнародний тиск на РФ після удару по Лаврі

Буданов нагадав, що внаслідок обстрілів Києва загинули люди, серед них є поранені, зокрема діти. Крім того, під повторний удар потрапив Харків, де загинули рятувальники, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.

Окремо очільник ОП звернув увагу на пошкодження Києво-Печерської лаври. За його словами, кадри охопленого полум’ям Успенського собору є черговим підтвердженням того, що Росія намагається знищити українську історію, культуру та національну ідентичність.

"Цілеспрямований удар по Лаврі — це злочин проти християнської віри та усього світового православ’я", — наголосив він.

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Буданов також провів історичну паралель, зазначивши, що Успенський собор уже зазнавав руйнувань під час Другої світової війни, однак був відновлений незалежною Україною. Він підкреслив, що нинішня атака вкотре демонструє справжні наміри агресора.

"Удар по Києво-Печерській лаврі — свідчення безпорадності й убогості, які прогресують у кремлівських коридорах. За весь терор, який скоїла росія, міжнародний тиск на неї мусить зростати", йдеться в повідомленні.

Глава ОП наголосив, що за кожен акт терору Росія повинна понести відповідальність, а міжнародна спільнота має посилювати тиск на Кремль.

Новина доповнюється

Київ Києво-Печерська лавра Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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