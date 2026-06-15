Буданов об ударе по Лавре: это признак беспомощности и убожества

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на российскую атаку на Киев, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской лавры. По его словам, удар по одной из главных православных святынь Украины является преступлением не только против украинского народа, но и против всего мирового православия. Также он призвал к усилению международного давления на Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Буданова в Telegram.

Буданов призвал усилить международное давление на РФ после удара по Лавре

Буданов напомнил, что в результате обстрелов Киева погибли люди, среди них есть раненые, в том числе дети. Кроме того, под повторный удар попал Харьков, где погибли спасатели, ликвидировавшие последствия предыдущей атаки.

Отдельно глава ОП обратил внимание на повреждения Киево-Печерской лавры. По его словам, кадры охваченного пламенем Успенского собора являются очередным подтверждением того, что Россия пытается уничтожить украинскую историю, культуру и национальную идентичность.

"Целенаправленный удар по Лавре — это преступление против христианской веры и всего мирового православия", — подчеркнул он.

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Буданов также провел историческую параллель, отметив, что Успенский собор уже подвергался разрушениям во время Второй мировой войны, однако был восстановлен независимой Украиной. Он подчеркнул, что нынешняя атака в очередной раз демонстрирует истинные намерения агрессора.

"Удар по Киево-Печерской лавре — свидетельство беспомощности и убожества, которые прогрессируют в кремлевских коридорах. За весь террор, который совершила Россия, международное давление на нее должно усиливаться", — говорится в сообщении.

Глава ОП подчеркнул, что за каждый акт террора Россия должна понести ответственность, а международное сообщество должно усиливать давление на Кремль.

Как писали Новини.LIVE, в результате попадания на территории Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня загорелась крыша Успенского собора. Предварительно, в него попал дрон. Масштаб повреждений еще устанавливается.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что последствия атаки на Киев могли бы быть хуже. Недавно Украина получила дополнительные ракеты для Patriot. Это помогло Воздушным силам успешно сбить баллистику.