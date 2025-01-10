Аварія на підстанції в Києві 10 січня — багато будинків без світла

Рятувальники гасять пожежу на підстанції. Фото: ДСНС

На одній із підстанцій в Києві трапилася аварія. Зараз без світла частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина).

Про це повідомили у ДТЕК та ДСНС.

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Енергетики розповіли, що зараз вони ліквідавують серйозну аварію на одній із підстанці Києва. Через ворожі обстріли частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) перебуває без світла.

"Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання. Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше. Вірте в енергетиків", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДТЕК

Водночас у ДСНС повідомили, що на підстанції трапилась пожежа. Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції.

Рятувальники гасять пожежу на підстанції. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу на підстанції. Фото: ДСНС

"Після отримання дозволу на гасіння пожежі займання було ліквідовано о 07:44 за допомогою вогнегасників. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", — розповіли рятувальники.

Нагадаємо, вночі 10 січня у Києві лунала низка вибухів. Повітряну тривогу у столиці оголосили через безпілотники, які запустили росіяни по українських містах.

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