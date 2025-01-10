Авария на подстанции в Киеве 10 января — много домов без света

Спасатели тушат пожар на подстанции. Фото: ГСЧС

На одной из подстанций в Киеве случилась авария. Сейчас без света часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина).

Об этом сообщили в ДТЭК и ГСЧС.

Читайте также:

Авария на подстанции в Киеве

Энергетики рассказали, что сейчас они ликвидируют серьезную аварию на одной из подстанций Киева. Из-за вражеских обстрелов часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) находится без света.

"Сейчас оцениваем объемы работ, после этого сориентируем вас о времени восстановления электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее. Верьте в энергетиков", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ДТЭК

В то же время в ГСЧС сообщили, что на подстанции произошел пожар. Возгорание произошло в кабельном канале на подстанции.

Спасатели тушат пожар на подстанции. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар на подстанции. Фото: ГСЧС

"После получения разрешения на тушение пожара возгорание было ликвидировано в 07:44 с помощью огнетушителей. Пострадавших нет", — рассказали спасатели.

Напомним, ночью 10 января в Киеве раздавалась низка взрывов. Воздушную тревогу в столице объявили из-за беспилотников, которые запустили россияне по украинским городам.

В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку. Там есть повреждения на 15 этаже.

Новини.LIVE показали фото последствий удара по столице.