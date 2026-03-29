Будівництво метро на Троєщину може збільшити ціну на проїзд

Будівництво метро на Троєщину. Фото: КМДА

Залучення кредиту на будівництво метро на Троєщину у Києві може мати фінансові наслідки. Частину витрат у майбутньому можуть перекласти на тариф проїзду.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

У Києві можуть підвищити вартість проїзду

За словами депутата, повернення кредиту стане додатковим навантаженням на міський бюджет, що потенційно може вплинути на вартість послуг.

"Нам скажуть: дивіться, ми ж взяли кредит, а тепер необхідно за нього сплачувати, а коштів немає. Вони передадуть все це на вартість основних фондів метрополітену або на вартість основних фондів інших організацій, якогось департаменту", — пояснив він.

Водночас депутат наголосив, що наразі питання підвищення тарифів не є актуальним. За його словами, Київ щороку витрачає близько 11-12 млрд грн на утримання метро, яке залишається збитковим.

Читайте також:

Окремо Вітренко звернув увагу на втрати потенційних доходів міста. Зокрема, йдеться про рекламні надходження в метро, які, за його словами, не потрапляють до бюджету через перепродаж посередниками.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Андрій Вітренко заявив про непрозорий розподіл допомоги військовим у Києві. За його словами, досі не відомі чіткі критерії, за якими визначається пріоритетність заявок.

Крім того, депутат наголосив, що влада столиці виділяє критично малі суми на дрони-перехоплювачі. Вітренко наголосив, що у Києві немає економічних стимулів для оборонних підприємств.