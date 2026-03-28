Вітренко: Київ виділяє критично мало коштів на дрони-перехоплювачі

Вітренко: Київ виділяє критично мало коштів на дрони-перехоплювачі

Дата публікації: 28 березня 2026 12:09
Депутат Київради від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Facebook

Депутат Київради Андрій Вітренко вважає, що Київ виділяє критично мало коштів на дрони-перехоплювачі, а розвиток оборонних технологій у місті майже не стимулюється. Зокрема, він наголошує на відсутності економічних стимулів для підприємств Military tech (військові технології). За його словами, столичні чиновники витрачають ресурси на формальні проєкти замість підтримки оборонних інновацій.

Про це Андрій Вітренко сказав в ефірі "Київського часу".

Вітренко про недостатнє виділення грошей на дрони-перхоплювачі у Києві

Депутат Київради Андрій Вітренко зазначив, що столиця має великий потенціал у сфері Military tech, проте наразі він практично не використовується.

За його словами, у місті відсутня економічна зона з пільгами для підприємств, які виробляють зброю та оборонну техніку.

Вітренко пояснив, що прикладом неефективного використання ресурсів є робота профільного Департаменту підприємництва.

Читайте також:

"Замість розвитку оборонних інновацій та підтримки виробників зброї, столичні чиновники продовжують витрачати час та ресурси на друк книг "Експортери Києва", — додав депутат.

Крім того, Вітренко наголосив, що без змін у політиці та фінансуванні столичні підприємства, які могли б зміцнювати обороноздатність України, залишаються фактично без підтримки.

"Як на мене, то знову ж таки, все залежить від настрою особи, яка приймає остаточні рішення в місті Києві. Тобто, кому даємо, кому не даємо, скільки даємо, на які цілі й все таке інше...

Наскільки мені відомо, то місто Київ критично мало виділяє коштів на дану статтю видатки. Місто Київ має височенний потенціал науковий для забезпечення війська високотехнологічними засобами ведення бою", — резюмував депутат Київради.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про системне блокування рішень у Києві. Він звинуватив мера Віталія Кличка у політичному тиску та саботажі, що призвело до зриву виконання завдань і падіння довіри бізнесу.

Раніше в ефірі проєкту Новини.LIVE "Київський час" Андрій Вітренко заявив про непрозорий розподіл допомоги військовим у Києві. Крім того він наголосив на зниклій правці до програми "Захисник Києва".

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
