Вітренко: у Києві непрозорий розподіл допомоги військовим

Депутат Київради від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко.

Депутат Київради Андрій Вітренко звинуватив міську владу у непрозорому розподілі допомоги військовим та зниклій правці до програми "Захисник Києва". За його словами, критерії, за якими визначають пріоритети заявок, досі невідомі. Депутати намагалися врегулювати це через комісію, але пропозиція зникла з остаточного документа.

Про це Андрій Вітренко сказав в ефірі "Київського часу".

Вітренко про сумнівний розподіл допомоги військовим

Андрій Вітренко заявив, що міська влада не надала чітких пояснень щодо принципів розподілу допомоги для військових. Незрозуміло, чи рішення ухвалюють за часом подачі заявок, чи за іншими критеріями, попри численні запити депутатів.

За словами Вітренка, депутати ініціювали створення комісії для контролю над розподілом допомоги за участю всіх фракцій і виконавчих органів. Ця ініціатива спочатку отримала підтримку, у тому числі від фракції мера, проте під час підготовки фінального рішення правка зникла з документа.

Коментуючи ситуацію, Вітренко зазначив:

"Було зроблено це бюрократичним фінтом, і викликаний той проєкт рішення, який був проголосований, як такий, що втратив актуальність. Поданий новий, і там вже ця правка була відсутня".

Депутат додав, що відповідальність за ці зміни лежить на Департаменті муніципальної охорони й безпеки. Під час сесії, за його словами, посадовці намагалися тиснути на депутатів, ставлячи їх перед вибором: або підтримати новий документ без прозорої комісії, або виглядати тими, хто не підтримує армію.

