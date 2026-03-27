Вітренко: у Києві непрозорий розподіл допомоги військовим

Вітренко: у Києві непрозорий розподіл допомоги військовим

Дата публікації: 27 березня 2026 14:10
Вітренко: у Києві непрозорий розподіл допомоги військовим
Депутат Київради від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко. Фото: Андрій Вітренко/Facebook

Депутат Київради Андрій Вітренко звинуватив міську владу у непрозорому розподілі допомоги військовим та зниклій правці до програми "Захисник Києва". За його словами, критерії, за якими визначають пріоритети заявок, досі невідомі. Депутати намагалися врегулювати це через комісію, але пропозиція зникла з остаточного документа.

Про це Андрій Вітренко сказав в ефірі "Київського часу".

Вітренко про сумнівний розподіл допомоги військовим

Андрій Вітренко заявив, що міська влада не надала чітких пояснень щодо принципів розподілу допомоги для військових. Незрозуміло, чи рішення ухвалюють за часом подачі заявок, чи за іншими критеріями, попри численні запити депутатів.

За словами Вітренка, депутати ініціювали створення комісії для контролю над розподілом допомоги за участю всіх фракцій і виконавчих органів. Ця ініціатива спочатку отримала підтримку, у тому числі від фракції мера, проте під час підготовки фінального рішення правка зникла з документа.

Коментуючи ситуацію, Вітренко зазначив:

"Було зроблено це бюрократичним фінтом, і викликаний той проєкт рішення, який був проголосований, як такий, що втратив актуальність. Поданий новий, і там вже ця правка була відсутня".

Депутат додав, що відповідальність за ці зміни лежить на Департаменті муніципальної охорони й безпеки. Під час сесії, за його словами, посадовці намагалися тиснути на депутатів, ставлячи їх перед вибором: або підтримати новий документ без прозорої комісії, або виглядати тими, хто не підтримує армію.

Раніше Новини.LIVE інформували, що у 2025 році місто придбало майже 1,6 тисячі квартир, але кияни отримали менш ніж 300 із них. Більшість житла досі не розподілена, а інформація про його вартість залишається закритою. У Київраді також відзначають проблеми з прозорістю закупівель.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко висловив оптимізм щодо перспектив відновлення Дарницької теплоелектростанції, яка нині перебуває у приватній власності. За його словами, власники обіцяють відновити всі системи та забезпечити подачу опалення на території, які обслуговує ТЕЦ.

Київ українські військові Андрій Вітренко
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
