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Будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче — яка причина

29 вересня 2024 13:51
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Метро на Виноградар — вартість будівництва зросла в рази через "бізнес-схеми" і бездіяльність
Будівництво метро на Виноградар. Фото: Київметробуд
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Перевірка фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен" виявила низку порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд". Внаслідок цих порушень будівництво важливої транспортної артерії столиці було затримано, а витрати значно зросли.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

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У 2018-2019 роках "Київметробуд" отримав авансові платежі з бюджету у розмірі 2,59 млрд грн для будівництва Сирецько-Печерської лінії метро, але частина цих коштів використовувалася не за призначенням. Замість продовження робіт, підрядник розмістив 1,7 млрд грн на депозитах в "Укргазбанку". Бюджетні кошти також скеровувалися на оплату сторонніх послуг та надання безвідсоткової фінансової допомоги.

Попри те, що гроші майже не використовувалися на будівництво, "Київський метрополітен" у грудні 2019 року перерахував підряднику додаткові 1,41 млрд грн, з яких освоєно було лише 44,1 млн грн. Це призвело до накопичення простроченої заборгованості на 4 млрд грн.

Тепер завершення будівництва метро на Виноградар обійдеться бюджету на 8 млрд грн дорожче. Вартість проєкту зросла з 5,9 млрд грн до майже 14 млрд грн за шість років. Додаткові витрати на коригування проєкту становитимуть ще 69,4 млн грн.

"Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн — результат "бізнес-схем" недоброчесного підрядника АТ "Київметробуд" та бездіяльності столичної влади", — наголосили у Держаудитслужбі.

Раніше ми повідомляли, що за дослідження проблемного тунелю метро на "синій гілці" у Києві переплатили в 20 разів. Вартість однієї години експертизи коштувала понад вісім тисяч гривень, тоді як Міністерство юстиції встановило для державних установ норму у 380 гривень.

Також ми писали, що ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік.

Київ корупція метро гроші будівництво

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