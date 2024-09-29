Метро на Виноградарь — стоимость строительства выросла в разы из-за "бизнес-схем" и бездействия

Строительство метро на Виноградаре. Фото: Киевметрострой

Проверка финансовой деятельности коммунального предприятия "Киевский метрополитен" выявила ряд нарушений со стороны компании-подрядчика "Киевметрострой". В результате этих нарушений строительство важной транспортной артерии столицы было задержано, а расходы значительно выросли.

Об этом сообщает Государственная аудиторская служба Украины.

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В 2018-2019 годах "Киевметрострой" получил авансовые платежи из бюджета в размере 2,59 млрд грн для строительства Сырецко-Печерской линии метро, но часть этих средств использовалась не по назначению. Вместо продолжения работ подрядчик разместил 1,7 млрд грн на депозитах в "Укргазбанке". Бюджетные средства также направлялись на оплату сторонних услуг и предоставление беспроцентной финансовой помощи.

Несмотря на то, что деньги почти не использовались на строительство, "Киевский метрополитен" в декабре 2019 года перечислил подрядчику дополнительные 1,41 млрд грн, из которых было освоено только 44,1 млн грн. Это привело к накоплению просроченной задолженности на 4 млрд. грн.

Теперь завершение строительства метро на Виноградаре обойдется бюджету на 8 млрд грн дороже. Стоимость проекта выросла с 5,9 млрд грн до почти 14 млрд грн за шесть лет. Дополнительные расходы по корректировке проекта составят еще 69,4 млн грн.

"Просроченный долг в 4 млрд грн, отсрочка строительства важной транспортной артерии столицы и удорожание на 8 млрд грн — результат "бизнес-схем" недобродельного подрядчика АО "Киевметрострой" и бездействия столичных властей", — отметили в Госаудитслужбе.

Ранее мы сообщали, что за исследование проблемного тоннеля метро на "синей ветке" в Киеве переплатили в 20 раз. Стоимость одного часа экспертизы стоила более восьми тысяч гривен, в то время как Министерство юстиции установило для государственных учреждений норму в 380 гривен.

Также мы писали, что ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год.