Київське метро платило за експертизу тунелю на Деміївці 8 тисяч грн за годину — депутатка

Ремонтні роботи у тунелі метро. Ілюстративне фото: Віталій Кличко

У 2024 році київський метрополітен провів два тендери на експертне дослідження тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Загальна вартість тендерів, проведених без відкритого конкурсу, склала понад чотири мільйони гривень.

Про це заявила депутатка Київради Вікторія Пташник у програмі "В тіні Каштана".

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За словами Пташник, вартість однієї години експертизи коштувала понад вісім тисяч гривень, тоді як Міністерство юстиції встановило для державних установ норму у 380 гривень.

"Вартість години роботи експерта склала більше за вісім тисяч гривень. В той час, як Мін’юст для державних установ на 2024 рік встановив вартість експертогодини в розмірі майже 380 гривень. Порівняйте ці цифри, мені здається, різниця суттєва", — сказала вона.

Депутатка підкреслила, що такі розбіжності у вартості можуть вказувати на можливу змову між КП "Київський метрополітен" та приватними компаніями, які виконували дослідження. Вона також звернула увагу на те, що метрополітен міг скористатися послугами державних установ для проведення експертизи, ймовірно, за значно нижчою ціною.

Крім того, Пташник висловила стурбованість щодо можливого впливу подібних витрат на фінансування будівництва нових станцій метро, зокрема на Виноградарі. Вона закликала до публічного контролю для запобігання таким випадкам у майбутньому.

"Ми зараз говоримо про те, що от у нас метро на Виноградар має будуватися, але не вистачає грошей на його будівництво. Але, друзі, ну їх не буде, якщо ми будемо так розкидатися грошима то на приватних експертів, то ще на щось. Тому, мені здається, що це історія, яку не можна замовчувати, вона має стати публічною, і завдяки публічному тиску ми маємо створити запобіжник для подібних історій в майбутньому", — підсумувала депутатка.