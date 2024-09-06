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Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

6 вересня 2024 13:59
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Гроші на ремонт метро - у скільки обійшлася аварія на синій гілці
Ремонт синьої гілки метро. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києві завершується ремонт синьої гілки метро, а саме переїзду між станціями "Деміївська" та "Либідська". На ремонт аварійної ділянки витратили 499 млн грн, а це більше, ніж на ремонт укриттів у місті за рік. 

Детальніше — в матеріалі Новини.LIVE. 

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"Дай боже, щоб цей проєкт не став черговим довгобудом в Києві. Загальна сума — 449 млн грн. Це лише прямі витрати на ремонт, а ще ми можемо порахувати втрачену вигоду, неотримані кошти за перевезення і багато іншого", — сказав Новини.LIVE депутат Київради Андрій Вітренко. 

Додамо, що частину синьої гілки метро закрили на початку грудня 2023 року. За цей час місцева влада називала кілька термінів завершення ремонту, але остаточно дійшли до фіналу лише на початку вересня 2024 року. 

Метро Демеевская
Облаштування благоустрою на місці ремонту метро над тунелем. Фото: Новини.LIVE

На початку ремонтних робіт була критика, адже повідомлялося, що гроші на відновлення переїзду візьмуть з резервного фонду Києва, який спрямував кошти на ліквідацію наслідків війни. 

Ремонт укриттів 

У 2023 році на ремонт укриттів у Києві заклали суму в понад 350 млн грн, що на 100 млн менше, ніж обійшовся ремонт однієї аварійної ділянки метро. 

"Цього року (2023 — Ред.) на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах для використання під найпростіші укриття передбачено понад 290 млн грн. Окремо 61 млн грн передбачено на роботи у спорудах цивільного захисту ще в 4 районах — Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Святошинському", — йшлося в повідомлення КМДА.

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метро КМДА гроші укриття

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Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

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