Метро на Виноградарь в Киеве — возведут первый в Украине двухэтажный тоннель

Строительство метро на Виноградарь. Фото: КГГА

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь и сейчас там возводят первый в Украине двухэтажный тоннель. Это нестандартное решение приняли из-за плотной застройки на территории.

Об этом рассказал главный инженер КП "Киевский метрополитен" Арсен Исаков в эфире телеканала "Киев 24".

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Исаков рассказал, что сейчас уже готов правый тоннель от станции метро "Сырец" до станции "Мостицкая". В общем, строители проводят подготовительные работы на шести площадках, а на одном участке уже началось строительство двухэтажного тоннеля.

Как пояснил главный инженер, это решение довольно нестандартное, но оно обусловлено тем, что в городе плотная застройка и нет очень много пространства.

"Мы не можем в классическом стиле строить два тоннеля. Они в начале строятся, как обычно — параллельно друг другу. А потом они сходятся и выходят на второй уровень", — поделился Арсен Исаков.

Кроме того, он добавил, что сейчас строится монолит тоннеля на этом объекте. Строители стараются выполнять шумные работы днем, чтобы не мешать горожанам. Конечный срок строительства метро — 1 квартал 2027 года.

Напомним, недавно в сети показали фото, как строят метро на Виноградарь. Работы выполняются одновременно на нескольких участках.

Также мы писали, что строительство метро на Виноградарь стало самой дорогой закупкой для столицы за прошлый год.