Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли тепер чекати на нові станції

Будівельники продовжують роботи з прокладання тунелю метро в напрямку житлового масиву Виноградар. Фото: kyivcity.gov.ua

Історія будівництва метро на Виноградар нагадує класичний серіал: є інтриги, скандали, підкуплені чиновники, зниклі мільярди та регулярні анонси "ось-ось усе буде". Єдине, чого немає — це власне самого метро, яке жителям столичного Виноградаря обіцяли ще наприкінці 2021 року, але у 2025-му вони, як і раніше, добираються маршрутками.

Новини.LIVE розбиралися, як вийшло, що замість нових станцій кияни отримали корупційні скандали, судові розгляди й чергову туманну обіцянку — тепер уже на 2027 рік, а також з'ясували, скільки аналогічні проєкти коштують в інших містах світу.

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Як усе починалося

Перші офіційні заяви чиновників КМДА про плани продовження зеленої гілки метро в бік Виноградаря звучали ще 2017 року. План був цілком логічним: район густонаселений, із транспортом усе сумно, а метро розвантажило б дороги й поліпшило життя десяткам тисяч людей. За рік, у КМДА затвердили проєкт будівництва ділянки метро зі станції "Сирець" до житлового масиву "Виноградар". Під час першої черги будівництва планували з'єднати станцію "Сирець" із новоствореною станцією "Проспект Правди", збудувати ще одну станцію — "Мостицька" — і вилкове відгалуження до станції "Виноградар".

А незабаром провели й сам тендер. Переможцем став "Київметробуд". Згідно з тендерною документацією, першу чергу будівництва обіцяли виконати за 36 місяців. Тобто, Київ мав отримати дві нові станції до 26 листопада 2021 року. При цьому, загальна сума будівництва була оцінена в трохи більше ніж 6 млрд гривень.

Як "Київметробуд" будував не метро, а фінансові схеми

Однак станції досі так і не були побудовані. Перші тривожні дзвіночки пролунали практично одразу, коли в грудні 2018 року, попри застереження Мінфіну, Кабмін дозволив столичній підземці збільшити аванс на будівництво метро до 95% від загальної вартості проєкту. Таке рішення одразу викликало питання, адже гроші пішли підряднику авансом, а реальні роботи так і не зрушили з місця.

У результаті наприкінці грудня 2018 року "Київметробуд" отримав перший авансовий платіж у розмірі 2,6 млрд грн (близько 94 млн доларів за курсом НБУ).

А ще через рік, у грудні 2019 року, столична влада перерахувала підряднику додаткові 1,4 млрд грн (приблизно 60 млн доларів), що в сумі становило 4 млрд грн (приблизно 154 млн доларів).

Однак, замість використання цих коштів на будівництво метро, підрядник розмістив їх на депозитних рахунках у банку з метою отримання відсотків. У лютому 2020 року правоохоронні органи провели обшуки в підрозділах "Київметробуд" і відділеннях державного Укргазбанку, виявивши безпідставне розміщення 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро, на депозитних рахунках.

Столична прокуратура ще 2021 року звернулася до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади. Справа розглядалася судами роками. Остаточну крапку в цьому питанні Верховний Суд поставив тільки в лютому 2025 року, зобов'язавши повернути ці кошти назад.

Але як виявилося, 139 млн грн — це лише "копійки". Масштаби розкрадання бюджетних коштів значно більші й, очевидно, обчислюються мільярдами гривень. Як випливає з рішення Господарського суду Києва від 6 лютого 2025 року, "Київський метрополітен" подав позов до "Київметробуду", в якому просить стягнути на користь громади 2,3 млрд грн. Але спершу потрібно провести експертизу і визначити обсяг виконаних робіт, яка донині так і не почалася.

Ба більше, як стало відомо Новини.LIVE, з 2018 до 2023 року "Київметробуд" передав столичній підземці робіт тільки на 44,2 млн із 4 млрд грн. На яку суму "Київметробуд" реально виконав робіт — до сьогодні достовірно не відомо.

Крім того, як виявилося, на підприємстві "кидали" не тільки замовників, а й своїх постачальників. Багато з яких, природно, подають до судів і виграють справи. Так, наприклад, у реєстрі судових рішень є десятки, а то й сотні справ, у яких різні компанії вимагають від "Київметробуду" в середньому по кілька мільйонів гривень за поставлені раніше товари й послуги. Причому, окрім юросіб, у реєстрі є позови навіть від управління поліції охорони, якій перші заборгували за охорону кілька сотень тисяч гривень.

Винних досі не знайшли

Окрім господарських справ, є й кримінальні, які стосуються різних злочинів, пов'язаних із корупцією, зловживанням службовим становищем та незаконним заволодінням державних коштів.

Але винних досі не знайшли. Як йдеться в рішенні суду від 16 січня 2025 року, "невстановлені на цей час досудовим розслідуванням особи, використовуючи корупційні зв'язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювали рішення Кабміну щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт із будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт".

За версією слідства, це дало змогу провернути схему зі збільшення видатків бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії.

Утім, попри господарські та кримінальні справи, наприкінці 2024 року Подільський суд Києва зняв арешт на корпоративні права підприємства, що був накладений у рамках кримінальної справи. Після чого на підприємстві повністю змінилося керівництво.

Новий підрядник і нові обіцянки — коли тепер чекати метро на Виноградар

Тим часом, поки прокуратура разом з ошуканими постачальниками, шукають винних і намагаються повернути витрачені даремно гроші, метро добудовує вже інша компанія.

У грудні 2023 року, через два роки прострочення строків, столична підземка розірвала договір із "Київметробудом" і оголосила новий тендер на продовження робіт із будівництва метро на суму майже 14 млрд грн. Єдиним учасником і переможцем стала група компаній "Автострада". Як йдеться в тендерній документації, нова дата завершення проєкту — 30 грудня 2026 року. Щоправда, в самій компанії, не готові прогнозувати, що станції з'являться навіть у 2027 році.

Хоча варто визнати, що на відміну від попереднього підрядника, активність на будівельній ділянці помітна. Причому, як кажуть жителі Виноградаря, останнім часом будівництво ведеться навіть ночами.

Скільки коштує метро в інших столицях світу

З огляду на кошти, які було виділено "Київметробуду", а також вартість продовження робіт за новим тендером, вартість двох станцій обійдеться киянам у 18 млрд гривень, або 485 млн дол. Якщо порівнювати з іншими містами, то, з огляду на корупцію та розкрадання бюджетних коштів, вартість будівництва метро в Києві вже перевищує такі азійські столиці, як Делі та Пекін. Див. інфографіку.

Європейські столиці, як-от Будапешт чи Прага, витрачають трохи більше, але їхні проєкти складніші — більше станцій, довші тунелі та складніші підземні розв'язки.

А найбільше на підземку витрачали в Нью-Йорку та Лондоні. Але там будувати складніше через старі комунікації та жорсткі вимоги безпеки.



Як раніше повідомили в КМДА, у зв'язку з продовженням будівництва метро на Виноградар, з 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року буде повністю перекрито рух на ділянці проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому етапі перебуває будівництво метро на Виноградар.

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